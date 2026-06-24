Supergirl debuta con 59% en Rotten Tomatoes: ¿será el primer tropiezo en el DCU de James Gunn?

Supergirl 2026 La película protagonizada por Milly Alcock debuta con 59% en Rotten Tomatoes.

El renovado Universo Cinematográfico de DC que arrancó bajo el mando de James Gunn ha tenido exitosos proyectos que prometen la futura conquista de esta franquicia en el género de súperheroes de los siguientes años, tales como la serie Peacemaker y la aclamada cinta Superman de 2025.

Sin embargo, el camino hacia el dominio de este género en cines parece haber dado su primer tropiezo a inicios de su construcción, ya que la proyección de Supergirl a medios de la crítica cinematográfica ha recibido reacciones negativas en su mayoría, las cuales señalan deficiencias en el guión que podrían impedir que la cinta protagonizada por Milly Alcock no esté a la altura de los conflictos y la profundidad explorados en proyectos previos del renovado universo.

Supergirl debuta con 59% en Rotten Tomatoes: ¿qué dicen las primeras críticas de la nueva película del DCU?

Posicionada como la película más popular del año pasado, Superman de James Gunn resucitó el universo cinematográfico de DC Cómics abriendo las posibilidades para proyectos más ambiciosos que saltarán a la pantalla grande a partir de este 2026, siendo uno de ellos la historia centrada en Kara Zor-El, prima del hombre de acero que se popularizó en cómics y series bajo el alias Supergirl.

Interpretada por Milly Alcock, el personaje tuvo su primera aparición en Superman 2025 e inmediatamente despertó la emoción de los fanáticos y fanáticas de la kryptoniana por su próxima película, la cual está fuertemente basada en uno de los cómics más icónicos de la heroína, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Sin embargo, lo que apuntaba a ser uno de los proyectos que mayor entusiasmo generaban en el público aficionado a DC, se convierte ahora en un trago amargo tras las primeras críticas que se dieron a conocer después de su proyección previa al estreno, ya que la cinta ha debutado con 59% en Rotten Tomatoes, el popular sitio web que recopila calificaciones de películas y series.

“Milly Alcock aporta energía al renovado Universo DC. Sin embargo, la actriz no ha contado con un proyecto a su altura; la Supergirl de Craig Gillespie es un desastre, plagada de acción mediocre y antagonistas olvidables”, declaró uno de los críticos, opinión que fue apoyada por diversas reseñas en el sitio.

De acuerdo con la gran mayoría de las críticas, la interpretación de Milly Alcock rescata la película, sin embargo, señalan que el guión carece de una “voz distintiva” entre sus producciones hermanas de súperheroes y deja por resultado una historia de aventura espacial “poco original”, en lugar de una narración significativa.

Medios expertos califican a Supergirl como “genérica”... y “superhorrible”

El viaje de Kara Zor-El contra el reloj para rescatar la vida de su mascota y compañero, Krypto, parecía ser la propuesta más prometedora y fresca del renovado DCU para expandir su universo, no obstante, la crítica ha sido severa con la cinta tras su primera proyección ante los medios.

Variety es uno de los ejemplos más claros, ya que Owen Gleiberman —reconocido crítico estadounidense— calificó a Supergirl como "una película de superhéroes distópica tan insípida que resulta superhorrible", partiendo de su disgusto personal por la filosofía ‘punk rock’ que James Gunn presentó el año pasado con Superman; de acuerdo con Gleiberman, la nueva película de la familia Super abusa de tal concepto.

“Me sorprendió ver que el director, Craig Gillespie, quien realizó la impactante ‘Yo, Tonya’ y la fabulosa ‘Cruella’, pudiera producir una obra tan genérica en su acción y actitud. ¿Qué pasó con su ingenio humanista y mordaz?", arremetió el crítico estadounidense, declarando como punto final que la esencia de la película es una “farsa punk”.

Por otra parte, Discussing Film destaca la actuación de Milly Alcock como “fantástica” al sostener en su capa la película, señalando que la joven actriz “dota a Kara de patetismo y una agudeza que asume el peso emocional que el guión y la dirección no logran transmitir”.

Acordando con Gleiberman, el popular medio de entretenimiento sostiene que Gillespie ha realizado trabajos anteriores con heroínas complejas, historias que “tienen una energía descarada y transgresora que probablemente habría sido bienvenida en el contexto de esta versión específica de Supergirl”, ya que, después de todo, el corazón de Woman of Tomorrow —material original— es el duelo y la búsqueda de sentido y pertenencia.

¿Cuándo se estrenará Supergirl en México?

A cargo de la dirección de Craig Gillespie (I, Tonya), y segundo producto cinematográfico de la familia “Super” para el DCU, Supergirl tiene fecha de estreno para el 26 de junio del año 2026.

De acuerdo con la agenda de DC, un año después del debut de Kara Zor-El en cines, su primo Clark Kent volverá a las pantallas con la segunda parte de Superman, que llevará por título Man of Tomorrow y la cual ha comenzado sus grabaciones este junio; la fecha de estreno está prevista para el verano del 2027.