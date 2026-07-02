Charli XCX conquista la pantalla grande con “Erupcja”: cuándo se estrena en México y en qué cines podrás verla

El nombre de Charli XCX ha dominado la conversación musical durante el último año gracias al éxito mundial de Brat, pero ahora la artista británica busca conquistar un nuevo escenario: el cine. La intérprete debuta como protagonista y coguionista de “Erupcja”, una producción independiente que llegará a México tras recorrer algunos de los festivales cinematográficos más importantes del mundo.

La cinta representa una nueva faceta para la cantante, quien tras llenar escenarios internacionales apuesta por una historia íntima que explora las relaciones humanas, el crecimiento personal y los desafíos emocionales que acompañan el paso hacia la adultez.

¿De qué trata “Erupcja”, la nueva película de Charli XCX?

En “Erupcja”, Charli XCX interpreta a Bethany, una joven que viaja con su novio para disfrutar unas vacaciones románticas en Varsovia, Polonia. Sin embargo, el viaje cambia por completo cuando una erupción volcánica altera sus planes y los obliga a permanecer en la ciudad mucho más tiempo del esperado.

Lo que parecía ser únicamente un inconveniente termina convirtiéndose en un momento decisivo para la protagonista. Durante esa estancia vuelve a encontrarse con una vieja amiga que también enfrenta complicaciones sentimentales, dando paso a una serie de conversaciones, encuentros y experiencias que la llevan a cuestionar el rumbo de su propia vida.

Lejos de apostar por el espectáculo, la película utiliza este escenario inesperado para retratar los conflictos emocionales que viven muchos jóvenes mientras intentan descubrir quiénes son realmente y qué esperan del futuro.

Una película que ya convenció a la crítica internacional

Antes de llegar a las salas mexicanas, “Erupcja” realizó un recorrido por importantes festivales de cine en todo el mundo, donde logró despertar el interés tanto del público como de especialistas.

La producción dirigida por Pete Ohs fue presentada en certámenes internacionales como Toronto, São Paulo, Torino y South by Southwest (SXSW), consolidándose como una de las propuestas independientes más comentadas dentro del circuito de festivales.

A ello se suma su buena recepción entre la crítica especializada, reflejada en un 83% de aprobación en Rotten Tomatoes, además de obtener el distintivo Certified Fresh, reconocimiento que reciben únicamente las películas con una valoración positiva constante.

Charli XCX demuestra que su creatividad va más allá de la música

Aunque millones de personas la conocen por éxitos que han marcado la música pop contemporánea, Charli XCX lleva varios años participando activamente en la creación de sus proyectos artísticos.

Con “Erupcja”, la cantante no se limita a interpretar al personaje principal. También participa en la escritura del guion, aportando una mirada personal a una historia que gira alrededor de las emociones, las relaciones afectivas y los cambios que enfrentan quienes intentan construir su identidad en la vida adulta.

El resultado es una película con un enfoque realista que pone el foco en los vínculos humanos, alejándose de los grandes efectos para privilegiar las conversaciones, las decisiones difíciles y los momentos de introspección.

¿Cuándo se estrena “Erupcja” en México?

El estreno oficial de “Erupcja” en México será el 3 de julio, bajo la distribución de Lool Films.

La película podrá verse en una selección de espacios dedicados al cine independiente y de autor, por lo que su exhibición será limitada.

Cines de México donde estará disponible “Erupcja”

Los espectadores podrán encontrar la película en diversos complejos culturales y salas especializadas del país.

Ciudad de México

Cineteca Nacional de las Artes

La Casa del Cine MX

Cine Tonalá

Cinematógrafo del Chopo

Cinemanía

Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario (UNAM)

Estado de México

Film Club Café

Centro Audiovisual Toluca

Guadalajara

Cineforo

Cineteca FICG

Monterrey

Cineteca CONARTE Nuevo León

Puebla

Interestela Cinema

Cine Inminente

San Luis Potosí

Cineteca Alameda

Chiapas

Kinoki Foro Cultural (San Cristóbal de las Casas)

Aguascalientes

Sala Alternativa

Sinaloa

El Beso del Búho (Culiacán)

Quintana Roo

Cineclub Playa del Carmen

¿Vale la pena ver “Erupcja”?

Para quienes siguen la carrera de Charli XCX, esta película representa una oportunidad para descubrir una faceta distinta de la artista. Pero incluso quienes no conocen su trayectoria musical encontrarán una historia que apuesta por los personajes, las emociones y las decisiones que marcan el inicio de la vida adulta.

Con una buena recepción en festivales, críticas favorables y una distribución enfocada en el cine independiente, “Erupcja” llega como una de las propuestas cinematográficas más interesantes para comenzar julio en México.