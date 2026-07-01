Cinépolis Cinépolis anuncia funciones para ver el México vs Inglaterra ¿Cómo y dónde comprar los boletos? (Cinépolis)

¡La mesa está puesta para que ruede el balón bajo los reflectores del cine!

El partido que nos tiene a todos con los nervios de punta ya es una realidad. Tras asegurar su pase en la ronda de dieciseisavos de final, la Selección Mexicana se prepara para un choque de titanes contra Inglaterra, los monarcas europeos que también salieron victoriosos en esta fase de eliminación directa. Para vivir al máximo este vibrante encuentro del futbolista 2026, la cadena Cinépolis anunció las funciones del partido completamente en vivo en sus salas de cine. Aquí conocerás cómo y dónde puedes adquirir tus boletos.

No solo es la selección, es todo #México, ¡vamos ahora por ti Inglaterra! 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽ pic.twitter.com/o4AEobrbGU — Cinépolis (@Cinepolis) July 1, 2026

¿Qué día y a qué hora comenzará el partido México vs. Inglaterra?

Ante este gran encuentro entre México e Inglaterra, se disputarán el balón en la cancha este domingo 5 de julio; el partido empezará a las 6:00 PM, así que no puede faltar para ver este juego que nos pondrá nerviosos.

¿Cómo y dónde comprar los boletos para el partido?

Los accesos se pueden adquirir directamente a través de los canales digitales de la cadena cinematográfica: la aplicación oficial de Cinépolis y su sitio web (cinepolis.com) en la sección de Muestras y Festivales.

Al ingresar a la plataforma, solo debes seleccionar tu ciudad, elegir el complejo de tu preferencia que cuente con la etiqueta del partido “MÉXICO VS INGLATERRA” (dentro de la cartelera del Mundial) y escoger tus asientos antes de que se llenen las salas.

Para quienes prefieren el método tradicional o quieren asegurar sus combos, las taquillas físicas de los complejos participantes también han habilitado la venta.

¿Cuánto cuesta ver a la Selección en el cine?

A diferencia de los miles de pesos que exige el mercado secundario, el boleto individual para vivir el partido de la Selección Nacional tiene un costo accesible de $89 pesos en salas tradicionales y $165 pesos en complejos VIP.

Además, para los aficionados más apasionados que planean seguir el torneo, Cinépolis mantiene vigente su beneficio exclusivo para miembros de Club Cinépolis: el Cinebono Futbolero, un paquete promocional que permite el acceso a cuatro partidos de la cartelera futbolística por un costo total de $250 pesos en salas tradicionales o $380 pesos en salas VIP.