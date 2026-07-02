Noel Gallagher ya había menospreciado al futbol mexicano e insultado al ‘Chicharito’

Hermanos Gallagher Tras el controversial “5-0″ que Liam Gallagher aseguró a favor de Inglaterra, el internet recordó la ocasión que Noel, su hermano, menospreció el futbol mexicano al insultar al ‘Chicharito’.

Los hermanos Gallagher, internacionalmente famosos por fundar la banda de rock Oasis, vuelven a ser el centro de la conversación mediática, y no, no se debe a otra discusión fraternal que pueda amenazar el futuro de la agrupación recién reconciliada el año pasado, sino que esta ocasión tiene que ver con el Mundial FIFA 2026, cuya etapa se acerca a los octavos de final que México e Inglaterra disputarán este domingo 5 de julio.

Tanto Liam Gallagher, como su hermano Noel, han demostrado ser grandes aficionados del futbol y son reconocidos por su fiel pasión al Manchester City, así como a la selección inglesa durante los torneos mundialistas.

Debido a ello, era inevitable que los controversiales hermanos intervinieran en la conversación pública del próximo México vs Inglaterra, donde los equipos seleccionados pelearán su pase a cuartos de final del Mundial 2026, siendo Liam Gallagher quien expresó con firmeza su opinión: “Creo que venceremos a México 5-0″.

Las redes sociales reaccionaron inmediatamente a la posición del músico y, aunque hinchas británicos le otorgaron la razón, la afición mexicana no sólo reafirmó su fe en la selección Tricolor, sino que también desempolvaron la ocasión que Noel Gallagher —el otro fundador de Oasis— igualmente había cometido el error de “menospreciar” al futbol mexicano.

La vez que Noel Gallagher llamó “idiota” al Chicharito

Liam y Noel Gallagher, nacidos en Manchester, Reino Unido, alcanzaron la fama mundial al fundar Oasis, agrupación de rock y britpop que siguió recorriendo el mundo y las generaciones a pesar de su abrupta separación.

Sin embargo, más allá de los escenarios, los hermanos artistas también son reconocidos en el mundo del futbol por su gran pasión al Manchester City, equipo que han seguido a través de los años y cuya lealtad les ha orillado a expresar comentarios controversiales acerca de sus rivales.

Una de estas ocasiones se dio durante una entrevista a ESPN en 2012, cuando Noel Gallagher visitaba el país mexicano como parte de su gira solista; en este evento, el músico fue cuestionado sobre su opinión de Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano que en aquel entonces militaba en el Manchester United.

Para sorpresa del público mexicano, el guitarrista y compositor expresó: “Creo que es un idiota. ¿Sabías que la palabra chicharito significa ‘el pequeño idiota’?”, lo que desató en aquellos días una pequeña polémica entre las aficiones de ambis equipos, cuya rivalidad es histórica.

Ahora, tras la declaración de Liam Gallagher en X, antes Twitter, internautas mexicanos y mexicanas han traído la opinión de Noel de vuelta al presente como un ejemplo de los momentos en los que el futbol mexicano ha sido menospreciado, incrementando así la competencia entre México e Inglaterra rumbo a los octavos de final.

¿Maná vs Oasis? Fher Olvera responde a Liam Gallagher: “Vamos a ver el domingo...”

A través de su cuenta oficial, el vocalista principal de Oasis habló respecto al enfrentamiento que tendrá la selección británica contra México en la Copa del Mundo 2026, expresando que Inglaterra se impondría “5-0″ en el partido, lo cual desató la disputa en redes sociales.

Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención del público, fue la que dio Fher Olvera, vocalista de Maná que estuvo presente durante la inauguración del presente torneo de futbol, y quien no dudó en reafirmar su fe en la Selección Mexicana que ha avanzado con cero derrotas hasta los octavos de final.

“Ubícate, wey”, expresó Olvera a Liam Gallagher en la grabación que compartió a través de su cuente oficial de Instagram, “Cálmate. Ahí vemos el domingo cómo nos va”, continuó entre risas, luciendo la bandera de México sobre su pecho.

La disputa humorística que inició entre México e Inglaterra con enfrentamientos musicales entre artistas emblemáticos de cada país ha escalado al “canon”, definiendo el duelo Maná vs Oasis para este domingo 5 de julio; la victoria dependerá de la selección que arrebate el boleto a cuartos de final.