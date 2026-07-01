Muere Victor Willis, voz original de Village People: esto se sabe sobre el fallecimiento del cantante

Muere a los 74 años Victor Willis Foto: redes sociales

El mundo de la música se encuentra de luto, ya que la tarde de este miércoles 1 de julio se dio a conocer el fallecimiento de Victor Willis, quien fue la voz detrás del grupo de música disco Village People.

El cantante falleció a los 74 años por causas que aún no han sido reveladas. Sin embargo, a pesar de su pérdida, Williams dejó un legado musical irremplazable con éxitos que marcaron a toda una generación como YMCA, Macho Man, In the Navy y Go West.

¿De qué murió Victor Willis, integrante de Village People?

Fue a través de un comunicado a través de redes sociales en el que la agrupación Village People confirmó la triste noticia y aseguró que Victor Willis falleció tras enfrentar una ”corta pero agresiva enfermedad”, por lo que aún no se sabe cuál fue el padecimiento que terminó con su vida.

Así se despidió la agrupación Villa People de Victor Willis Foto: vía Facebook

¿Quién fue Victor Willis?

Nacido el 1 de julio de 1951 en Dallas, Texas, Victor Edward Willis creció rodeado de música religiosa. Hijo de un ministro bautista, comenzó a cantar desde niño en el coro de la iglesia de su padre, donde desarrolló una poderosa voz que más tarde lo llevaría a los escenarios de Broadway.

Antes de convertirse en una estrella internacional, Willis estudió actuación y danza. Su talento lo llevó a participar en musicales como “The Wiz”, una producción que llamó la atención del productor francés Jacques Morali, quien buscaba crear un nuevo proyecto inspirado en la cultura disco que dominaba la segunda mitad de la década de 1970.

Como ocurrió con muchas estrellas de la era disco, el éxito también vino acompañado de dificultades.

A finales de la década de 1970, Victor Willis decidió abandonar Village People para emprender una carrera como solista.

Sin embargo, durante los años siguientes enfrentó problemas de adicción y diversas complicaciones personales que afectaron su carrera artística.

Después de un largo proceso de rehabilitación, logró reconstruir su vida y regresar a los escenarios.

Su historia terminó convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia dentro de la industria musical.

Washington Donald Trump baila junto al grupo Village People en el estadio Capital One Arena este domingo en Washington (Angel Colmenares/EFE)

¿Cómo se formó Village People?

En 1977 nació Village People, un grupo concebido alrededor de personajes inspirados en estereotipos masculinos estadounidenses: el policía, el vaquero, el obrero de la construcción, el motociclista, el militar y el indígena.

Mientras la imagen extravagante llamaba la atención del público, la voz de Victor Willis se convirtió rápidamente en el sello distintivo del grupo.

Su potencia vocal y carisma fueron fundamentales para impulsar canciones que hoy forman parte de la historia de la música popular.

En apenas unos años llegaron éxitos como:

“Y.M.C.A.”

“Macho Man”

“In the Navy”

“Go West”

“Can’t Stop the Music”

Los sencillos dominaron las listas de popularidad en Estados Unidos, Europa y América Latina, consolidando a Village People como uno de los máximos exponentes del fenómeno disco.