¿La película filtrada de Avatar adelanta su estreno? Paramount Brasil anuncia “accidentalmente” la fecha exacta

Avatar Aang: The Last Airbender A través de su cuenta oficial en redes sociales, Paramount Brasil liberó su calendario mensual de estrenos para julio de 2026.

Uno de los proyectos más esperados en el ámbito de la animación ha sido The Legend of Aang: The Last Airbender, película que continuaría las aventuras del grupo de héroes y heroínas que protagonizaron la popular serie animada Avatar: El último Maestro del Aire; sin embargo, la oportunidad de revivir la franquicia con mayor fuerza en compañía de la versión live-action producida por Netflix, resultó gravemente frustrada tras la filtración completa del filme en redes sociales.

En 2021, Avatar Studios presentó al público una agenda que anunciaba tres futuros proyectos para el universo, entre los cuales estaba incluida una secuela del primer protagonista, Aang, y sus amigos Katara, Sokka, Toph y Zuko en sus vidas como adultos, proyecto que sería producido por Paramount.

Sin embargo, la película ha sufrido diversos golpes a lo largo de su realización que han impedido un proceso orgánico de promoción camino a su estreno, desde la cancelación de su paso por las salas de cine hasta la filtración de la película completa. Para este julio de 2026, suma un problema más: Paramount Brasil anunció que el filme animado adelantaría su estreno en streaming, no obstante, la publicación fue eliminada, lo que levantó nuevamente la incertidumbre del público aficionado.

¿Paramount adelantará el estreno de Avatar Aang: The Las Airbender?

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Paramount Brasil liberó su calendario mensual de estrenos para julio de 2026. Entre títulos populares como Scream y Stark Trek, para la afición del arte animado resaltó el título Avatar Aang: The Last Airbender, uno de los títulos con los que se ha difundido la nueva película del universo Avatar Studios.

De acuerdo con la lista de estrenos, la fecha exacta de lanzamiento por streaming del filme animado estaría programada para el 25 de julio de 2026, lo que desató nuevamente el debate que ha rodeado a la producción desde sus comienzos.

¿El adelanto del estreno significaría un “no” rotundo a la proyección en salas de cine, como fans y parte del elenco original de la serie animada se habían movilizado para obtener? Sin embargo, antes de que el estudio pudiera siquiera recibir todas las preguntas del público aficionado, la cuenta Paramount Brasil eliminó la publicación, agregando una incertidumbre aún peor alrededor del proyecto.

“Es una vergüenza, se filtra todo, no hay tráiler y para rematar no hay promoción de nada. Esta película va a quedar en los libros de historia”, lamentó uno de los aficionados ante el manejo que la compañía ha tenido para manejar la promoción del filme animado.

Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial por parte de Paramount respecto al adelanto de la película o si mantendrá su fecha original, 9 de octubre de 2026, lo que ha incrementado la frustración y desconfianza que el estudio ha alimentado en fanáticos y fanáticas del mundo Avatar a lo largo de los meses.

¿“No hay filtración de la película de Avatar en Ba Sing Se...”?: La única respuesta que dio Paramount a la polémica

A mediados de abril del año presente, un internauta reportó a través de su cuenta haber recibido la película completa y “extorsionó” a Paramount, advirtiendo que difundiría el material en una transmisión en vivo si el estudio no lanzaba el tráiler oficial.

If paramount doesn't post a trailer within the next couple days or something I'll livestream the movie alongside some Peggle Deluxe gameplay — 𝅙 (@ImStillDissin) April 12, 2026

De acuerdo con las explicaciones de la cuenta, ImStillDissin decidió “bromear un poco”, aclarando que “no le pareció gran cosa” ya que la película animada en su posesión no estaba destinada a estrenarse en cines; a su vez, agregó la marca de agua #PeggleCrew a los primeros videos que filtró en redes, en referencia a la afiliación de hackers que le envió la película.

A pesar de que internautas trataron de dialogar con el usuario para evitar la fltración de la película, el producto fue liberado ante el silencio de Paramount y su circulación se extendió velozmente en el internet, difundiéndose mediante videos completos en X (Twitter), Facebook y archivos Drive.

La única declaración que Paramount compartió con el público, a través de fuentes cercanas consultadas por The Hollywood Reporter, fue el descarte de alguna vulnerabilidad en sus sistemas que pudiera haber llevado a la filtración completa de la película y procedió a eliminar por copyright el material difundido.

No obstante, la compañía no volvió a hablar del tema... y tras la filtración de una supuesta fecha de estreno, sigue sin hacerlo.