Elton John en CDMX: Estadio Banorte confirma el último concierto del músico británico en México

Elton John El inglés regresará a México tras casi 15 años. (cuartoscuro)

¡Elton John regresará al escenario mexicano! El cantante saldrá del retiro para dar lo que probablemente será su último concierto en el país. El anuncio lo hizo Banorte en sus redes sociales.

¿Será este el último concierto de Elton John?

Elton John anunció su retiro de los escenarios en julio de 2023. Su despedida fue en Estocolmo, Suecia, como parte de la gira Farewell Yellow Brick Road.

Fue por lo mismo que el músico sorprendió anunciando que tocará en el festival Rock in Rio de Brasil, programado para septiembre de este año.

Se desconoce hasta el momento si su próxima fecha en México será la última en la carrera del artista o si contará con más presentaciones en otros países. Lo cierto es que es probablemente sea su concierto final en tierras mexicanas, por lo que no puedes desaprovechar la oportunidad.

¿Cuándo se presentó Elton John en México por última vez?

La más reciente presentación del cantautor británico en suelo mexicano fue en 2012, cuando dio conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el Estadio Omnilife (hoy Estadio Akron) de Zapopan, con Aleks Syntek como invitado.

Antes de eso había dado tres conciertos en 2010: uno en Chichen Itzá, otro en el puerto de Veracruz y el último en Guanajuato.

La última vez que el intérprete de canciones como “Rocket Man” estuvo en el Estado Azteca (hoy Estadio Banorte) fue en 1992.

¿Cuándo será concierto de Elton John en México?

A casi 15 años de su último show en el país, los fanáticos mexicanos del artista están expectantes de cuáles serán los días para ver a Elton en vivo.

Sin embargo, el anuncio no vino acompañado de fechas. Los interesados deberán estar pendientes a las redes oficiales de Banorte para conocer cuándo será la preventa de boletos.