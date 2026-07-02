Peligran conciertos de BTS en Chile: Instituto Nacional de Deportes niega Estadio Nacional para el espectáculo

BTS en Chile Los conciertos de BTS en Chile para octubre de 2026 quedan en suspenso después de que el IND no autorizara el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional.

La visita de BTS en Chile para este octubre de 2026 queda en suspenso tras el comunicado realizado por el Instituto Nacional de Deportes (IND); según la información difundida por medios como The Clinic, el organismo rechazó autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional para los tres espectáculos, argumentando posibles afectaciones a la cancha que podrían comprometer eventos deportivos cercanos.

El aviso oficial estalló la polémica en redes sociales, donde las y los ARMY —base de fans de la agrupación coreana— de Chile se han movilizado para difundir la noticia y solicitar el apoyo de más fanáticos y fanáticas en Latinoamérica; tienen por objetivo visibilizar la ausencia de supuestos eventos deportivos programados en la fecha de los conciertos.

¿Qué está sucediendo con los conciertos de BTS en Chile?

La visita de BTS a Chile, que contempla tres conciertos en Santiago programados para el 14, 16 y 17 de octubre de 2026 como parte de su gira Arirang World Tour, experimenta una crisis después de que el IND negara el uso del Estadio Nacional para los shows de la agrupación surcoreana.

“El Instituto Nacional de Deportes y el Parque Estadio Nacional informan que, tras una evaluación técnica y operacional exhaustiva, se resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central para la realización del concierto del grupo BTS en las fechas solicitadas de octubre de 2026″, señaló el comunicado entregado al medio The Clinic.

La abrupta decisión es el desenlace de meses de negociación en que el Instituto Nacional del Deporte no había cerrado el trato —de aproximadamente mil millones de pesos que van directamente a Tesorería— para que el Estadio Nacional recibiera el concierto; dicho retraso se debió principalmente a los requerimientos técnicos del Arirang World Tour.

El espectáculo de BTS consiste en un escenario central tipo 360° y pasillos para el desplazamiento de los artistas durante el concierto; el montaje de esta infraestructura requeriría de nueve días —según antecedentes conocidos—, lo que podría afectar los tiempos de recuperación del césped previo a una agenda en noviembre que incluye compromisos deportivos e institucionales.

De acuerdo con el IND, dichos eventos incluyen un partido oficial de la Selección Chilena masculina en noviembre, encuentros de futbol profesional, actividades deportivas propias del organismo y la Teletón 2026.

A raíz de estos elementos, el Instituto Nacional de Deportes señaló que la medida de negar el recinto deportivo a los espectáculos del popular grupo de k-pop responde “exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad” asociados al estado del campo de juego, sosteniendo que la configuración del Estadio Nacional representa “el mayor nivel de exigencia posible” para su superficie de césped natural híbrido.

Finalmente, el IND reafirmó que una eventual afectación de la cancha podría “comprometer la continuidad de eventos ya programados”, así como la homologación internacional requerida para algunos de ellos.

BTS en Chile 2026: ¿los conciertos serán cancelados?

La respuesta inmediata es: no, la visita de BTS a Chile no ha sido cancelada. Sin embargo, la decisión del IND representa complicaciones en cuanto a la capacidad del recinto y las entradas ya agotadas para los tres conciertos de la agrupación.

En redes sociales, ARMY Chile ha señalado que los eventos deportivos reportados por el organismo y programados para el Estadio Nacional, se llevarán a cabo hasta noviembre, casi un mes después de los espectáculos de BTS en Chile, por lo que apuntan a que la restauración del campo podría contar con el “tiempo suficiente” para completarse.

Sin embargo, ante la incertidumbre de una posible cancelación de la gira de BTS en Chile, el Instituto Nacional de Deportes afirmó que la decisión “no constituye un rechazo a los espectáculos masivos ni al uso del recinto para eventos culturales de gran convocatoria”.

Ante esto, el Parque Estadio Nacional ofreció como alternativa el sector de la Explanada Sur o Parque Sur, con el objetivo de evaluar otro emplazamiento que no afecte la cancha.

Hasta el momento, la productora no se ha pronunciado respecto a la determinación del IND, por lo que no ha brindado información sobre cambio oficial de recinto, reprogramación de los conciertos o la devolución de entradas.