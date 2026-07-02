¿Habrá un nuevo Wolverine? Hugh Jackman advierte que no dejará el papel pronto

¿Habrá un nuevo Wolverine? | Hugh Jackman enfría los rumores sobre un posible reemplazo.

Durante años, los fanáticos de Marvel dieron por hecho que Logan sería la despedida definitiva de Hugh Jackman como Wolverine. Sin embargo, el actor australiano ya demostró que nunca hay que decir nunca al regresar en Deadpool y Wolverine en 2024. Hasta ahora, ha dejado claro que no tiene planes de abandonar al personaje en el corto plazo.

En medio de las especulaciones sobre el reinicio de los X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, Jackman lanzó un mensaje que parece enfriar los rumores sobre un posible reemplazo. El actor aseguró que todavía le quedan muchos años interpretando a Logan y que no piensa ceder el personaje por ahora.

El futuro de Wolverine sigue siendo Hugh Jackman

Desde hace meses han circulado nombres de posibles candidatos y teorías de los fans, especialmente después del cameo de Henry Cavill como una variante de Wolverine en Deadpool & Wolverine. Sin embargo, por ahora no existe ningún anuncio oficial sobre un nuevo intérprete del personaje.

El actor dejó claro que no tiene intención de despedirse del personaje en el corto plazo e, incluso, bromeó con que seguirá interpretando a Logan durante varias décadas más. Durante una entrevista con PBS, Jackman fue cuestionado sobre el futuro de Wolverine y respondió con una declaración que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

“Tengo 57 años. Lo haré hasta los 90 años. Entonces, ya sabes... Haré una pequeña cápsula del tiempo para quien venga después.”

Aunque se trató de un comentario en tono de broma, sus palabras dejan ver que sigue disfrutando interpretar al personaje y que, por ahora, no contempla retirarse de uno de los papeles más importantes de su carrera.

Por ahora, no existen indicios sobre un nuevo Logan

Marvel Studios mantiene en secreto buena parte de sus planes, sin embargo, diversos reportes apuntan a que Jackman tendrá un papel importante en Avengers: Doomsday y que también regresaría para Avengers: Secret Wars, películas que marcarán el desenlace de la actual saga del multiverso.

Tarde o temprano Marvel tendrá que encontrar a un nuevo actor para interpretar a Wolverine en la siguiente generación de X-Men. Por ahora las declaraciones de Hugh Jackman dejan claro que ese momento todavía no parece cercano.