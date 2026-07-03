Minions & Monstruos: funciones, fechas y horarios para ver la película en la Cineteca Nacional

Los Minions llegan a la Cineteca Nacional | Conoce los horarios, las sedes y el precio de los boletos.

Ver una película de Minions en la Cineteca Nacional no es algo que ocurra todos los días. Conocida por privilegiar el cine de autor, las producciones independientes y los clásicos del séptimo arte, el recinto sorprendió al incluir Minions & Monstruos dentro de su cartelera de julio.

La nueva cinta de Illumination y Universal Pictures se exhibirá en las tres sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México: Chapultepec, Xoco y Cineteca Nacional de las Artes, como parte de una estrategia para atraer nuevos públicos y ampliar su oferta de cine familiar.

La Secretaría de Cultura ha señalado que esta apertura busca acercar a niñas, niños y jóvenes al recinto mediante una cartelera más diversa, sin dejar de lado las propuestas cinematográficas que tradicionalmente caracterizan a la institución.

¿Dónde ver Minions & Monstruos en la Cineteca Nacional?

Cineteca Nacional Chapultepec

Viernes 3 de julio - 20:00 horas

Sábado 4 de julio - 18:00 y 20:00 horas

Domingo 5 de julio - 18:00 y 20:00 horas

Lunes 6 de julio - 20:00 horas

Martes 7 de julio - 20:00 horas

Miércoles 8 de julio - 20:00 horas

Jueves 9 de julio - 20:00 horas

Cineteca Nacional de las Artes

Viernes 3 de julio - 21:00 horas

Sábado 4 de julio - 21:00 horas

Domingo 5 de julio - 21:00 horas

Lunes 6 de julio - 21:00 horas

Martes 7 de julio - 21:00 horas

Miércoles 8 de julio - 21:00 horas

Jueves 9 de julio - 21:00 horas

Cineteca Nacional Xoco

Viernes 3 de julio - 16:00 horas

Sábado 4 de julio - 16:00 horas

Domingo 5 de julio - 16:00 horas

Lunes 6 de julio - 16:00 horas

Martes 7 de julio - 16:00 horas

Miércoles 8 de julio - 16:00 horas

Jueves 9 de julio - 16:00 horas

¿Cuánto cuesta la entrada a la Cineteca Nacional?

Los boletos para cualquiera de las funciones tienen un costo de:

$70 pesos para público general .

para . $50 pesos para estudiantes, personas adultas mayores y menores de 25 años.

La historia combina comedia, aventuras y referencias a la transición del cine mudo al sonoro, además de rendir homenaje a las películas clásicas de monstruos.