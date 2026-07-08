Benny Ibarra busca al próximo talento que abrirá su concierto en Chihuahua; así puedes participar

Benny Ibarra

Para cualquier músico independiente, conseguir un espacio frente a un público numeroso puede representar un punto de inflexión. Sin embargo, las oportunidades que además incluyen acompañamiento profesional y exposición dentro de la industria suelen ser poco frecuentes. Con esa idea, Benny Ibarra, en colaboración con BizBat y Compasstage, lanzó una convocatoria que busca impulsar a un nuevo talento nacional, brindándole la posibilidad de inaugurar uno de sus próximos conciertos en Chihuahua.

La iniciativa está diseñada para ofrecer mucho más que unos minutos sobre el escenario. El proyecto ganador tendrá acceso a mentoría personalizada con Benny Ibarra, difusión en plataformas especializadas y respaldo promocional, en una experiencia pensada para fortalecer el desarrollo artístico de quien resulte seleccionado.

En una época donde las redes sociales permiten que cualquier persona comparta su música con el mundo, abrirse camino dentro del circuito profesional continúa siendo uno de los mayores desafíos para los artistas emergentes. Por ello, propuestas como esta buscan tender un puente entre quienes comienzan su carrera y quienes ya cuentan con una trayectoria consolidada.

Benny Ibarra

Una convocatoria que apuesta por el crecimiento de nuevos artistas

La búsqueda está dirigida a solistas mayores de 18 años, sin importar el género musical que interpreten, siempre que presenten un proyecto original acompañado únicamente por un instrumento. Más que privilegiar un estilo específico, los organizadores buscan propuestas con personalidad, autenticidad y capacidad para conectar con el público.

El premio principal consiste en abrir el concierto que Benny Ibarra ofrecerá en Chihuahua, donde el artista seleccionado tendrá la oportunidad de presentarse ante cerca de cuatro mil asistentes, un escaparate que difícilmente podría conseguir por cuenta propia en una etapa inicial de su carrera.

Pero el escenario representa solo una parte del reconocimiento. El ganador también recibirá sesiones de coaching virtual impartidas por el propio Benny Ibarra, quien compartirá experiencias adquiridas a lo largo de décadas de trabajo dentro de la industria musical mexicana.

La convocatoria también contempla un importante respaldo promocional. El proyecto elegido participará en actividades relacionadas con la difusión del evento y contará con visibilidad a través de los canales digitales de BizBat y Compasstage, además de recibir un press kit profesional y un boletín de prensa para fortalecer su presencia ante medios de comunicación.

Como parte del incentivo, el viaje a Chihuahua estará cubierto, permitiendo que el artista pueda concentrarse en preparar su presentación sin preocuparse por los gastos logísticos.

En conjunto, la experiencia busca ofrecer herramientas que trasciendan una sola actuación, apostando por el desarrollo profesional de quienes desean consolidar una carrera dentro de la música.

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El proceso de selección privilegia las canciones originales

Para participar, los aspirantes deberán registrarse a través de la plataforma de BizBat, donde será necesario contar con una cuenta Premium para completar la inscripción.

Entre los requisitos figura compartir el enlace de una composición original disponible en alguna plataforma de streaming, además de un video de presentación con duración máxima de dos minutos, en el que el participante pueda explicar quién es y mostrar su propuesta artística.

Una vez concluido el periodo de registro, se elegirán diez finalistas, quienes avanzarán a una fase decisiva consistente en una final digital transmitida en vivo frente a un comité evaluador.

Será ese jurado el encargado de seleccionar al proyecto que finalmente compartirá esta experiencia con Benny Ibarra y abrirá su presentación en Chihuahua.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de julio, por lo que los músicos interesados aún tienen la posibilidad de preparar su material y formar parte del proceso.

Más allá del resultado final, la convocatoria representa un escaparate para que nuevos proyectos den a conocer su trabajo y comiencen a generar conexiones dentro del ámbito profesional, un aspecto que suele ser tan importante como el propio talento artístico.

Benny Ibarra refuerza su compromiso con las nuevas generaciones de músicos

A lo largo de su trayectoria, Benny Ibarra se ha consolidado como uno de los intérpretes y compositores más reconocidos de la música mexicana. Su experiencia dentro de distintas etapas de la industria le permite comprender los retos que enfrentan quienes buscan abrirse paso con propuestas independientes.

Por ello, esta iniciativa adquiere un valor especial al combinar formación, promoción, mentoría y exposición frente a una audiencia masiva, elementos que pocas veces coinciden en una sola convocatoria.

En un contexto donde miles de canciones son publicadas diariamente en plataformas digitales, destacar requiere mucho más que talento. También son necesarias oportunidades que permitan llegar a nuevas audiencias, establecer contactos y aprender directamente de profesionales con amplia experiencia.

La alianza entre BizBat, Compasstage y Benny Ibarra responde precisamente a esa necesidad, al ofrecer un espacio donde los artistas emergentes puedan mostrar su trabajo en condiciones cercanas a las de una producción profesional.

Para muchos músicos, las primeras composiciones nacen en una habitación, un estudio improvisado o frente a una computadora. Sin embargo, una sola oportunidad puede cambiar el rumbo de un proyecto artístico cuando encuentra el escenario adecuado para darse a conocer.

Con esta convocatoria, Benny Ibarra no solo prepara el camino hacia su próximo concierto en Chihuahua; también abre una puerta para que una nueva voz encuentre el impulso necesario para dar el siguiente paso en su carrera. En una industria altamente competitiva, iniciativas como esta recuerdan que el desarrollo del talento también depende de quienes están dispuestos a compartir el escenario y apostar por las próximas generaciones de músicos.