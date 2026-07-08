Concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes vuelve a Cinemex: ¿Cuándo y dónde comprar los boletos de preventa?

Juan Gabriel regresa a la gran pantalla | ¿Cuándo inicia la preventa de "Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes" en Cinemex?

A casi una década de la partida de Juan Gabriel, uno de los conciertos más emblemáticos de la música mexicana regresará a la pantalla grande. “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” llegará por primera vez a las salas de Cinemex con una versión restaurada en imagen y audio, ofreciéndole a los fanáticos revivir la icónica presentación de 1990 en el Palacio de Bellas Artes.

No importa el marcador. Hay algo que siempre nos une: cantar juntos. Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes. 28 de agosto. Solo en Cinemex. ❤️🎤🎬

Preventa: 28 de julio. pic.twitter.com/9RowXNypUB — Cinemex (@Cinemex) July 6, 2026

La cadena confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde anunció que la función especial se llevará a cabo el jueves 28 de agosto de 2026, fecha en la que se cumplen 10 años del fallecimiento del “Divo de Juárez”.

¿Cuándo inicia la preventa para ver “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes” en Cinemex?

La preventa de boletos comenzará el martes 28 de julio de 2026 y los interesados podrán adquirir sus entradas a través de la aplicación de Cinemex, el sitio web y las taquillas de los complejos participantes.

Aunque la empresa todavía no ha revelado el listado de salas donde estará disponible la proyección, se estima que el precio de los boletos rondará entre 150 y 180 pesos. Hasta el momento, solo está confirmada una función para el 28 de agosto, por lo que aún no existe información sobre posibles fechas adicionales.

Los fans podrán disfrutar la mejor experiencia de Juan Gabriel en Bellas Artes

Esta proyección también marcará una diferencia respecto a la que se exhibió durante 2025. En aquella ocasión se proyectó “Mis 40 en Bellas Artes”, correspondiente al tercer concierto que el artista ofreció en el recinto. Ahora, la función estará dedicada al histórico espectáculo realizado en mayo de 1990.

Aquella presentación significó un parteaguas en la historia cultural de México, al convertir a Juan Gabriel en el primer intérprete de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes, rompiendo las barreras entre la cultura popular y uno de los recintos artísticos más importantes del país.

La última proyección reunió a más de 170 mil personas

La ocasión más reciente en que este concierto fue proyectado de manera oficial ocurrió en noviembre de 2025, cuando el Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de streaming Netflix organizaron una función gratuita en el Zócalo capitalino. El evento reunió cientos de miles de asistentes, quienes volvieron a cantar los grandes éxitos del artista y revivieron una de las noches más memorables de la música mexicana.