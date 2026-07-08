Taylor Swift y Travis Kelce Travis Kelce confirma cómo le pidió a matrimonio a Taylor Swift tras grabar un episodio de su podcast

Tras meses de sospechas y teorías, los swifties finalmente tienen la respuesta que tanto esperaban. El jugador de la NFL, Travis Kelce, rompió el silencio y confesó detalladamente cómo fue la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a la súper estrella del pop, Taylor Swift.

¿Cómo le propuso matrimonio Kelce a Swift?

En el más reciente episodio de su popular podcast New Heights, el cual conduce junto a su hermano Jason, el jugador estrella de los Kansas City Chiefs reveló los detalles del compromiso ocurrido en agosto de 2025. El episodio fue grabado justo antes de la extravagante y boda de ambas celebridades.

Durante la charla, Travis confesó que planeó el momento para que ocurriera inmediatamente después de grabar un episodio especial en el que Taylor participó como invitada mismo donde ella anunció el lanzamiento de su doceavo álbum de estudio, “The Life Of A Showgirl”.

“Durante la grabación estuve todo el rato planeando cómo iba a conseguir que esta mujer se quisiera casar conmigo al acabar esto”, admitió el jugador de la NFL, añadiendo que hacer el programa junto a su ahora esposa fue una experiencia épica.

Mientras ellos estaban concentrados en su podcast, un equipo profesional se encargaba en secreto de decorar el patio trasero. Al concluir la grabación, Travis llevó a la intérprete de “Shake It Off” al jardín, donde se arrodilló para pedirle formalmente su mano.

¿Cuándo anunciaron su compromiso?

Taylor Swift y Travis Kelce hicieron oficial su compromiso el 26 de agosto de 2025, fecha en la que el atleta decidió dar el gran paso con la cantante tras meses de un noviazgo que cautivó tanto a los fanáticos del fútbol americano como a la industria musical.

¿Qué dijo Taylor Swift sobre la propuesta?

La intérprete de “Blank Space” admitió haber quedado completamente anonadada por la propuesta matrimonial. “Realmente me sorprendió muchísimo”, comentó la cantante entusiasmada durante la promoción de su nuevo disco.

La artista destacó el nivel de detalle y romanticismo detrás del gesto: “Mientras hablábamos en su podcast, mandó construir un jardín completo en la parte trasera de su casa para pedirme matrimonio”. Tras su reciente e íntima boda en el Madison Square Garden (MSG), esta historia de amor cierra un capítulo que sus propios protagonistas describen como un auténtico cuento de hadas hecho realidad.