Emmys 2026: fecha, horario, nominados, cómo y dónde ver en México

La cuenta regresiva para los Premios Emmy 2026 ya comenzó. Luego del anuncio oficial de todos los nominados de las ternas, la industria del entretenimiento se prepara para celebrar una de las noches más importantes, en la que se darán cita los mejores actores, actrices y las personas que hicieron posible las producciones del último año.
Las nominaciones fueron reveladas este 8 de julio por los actores Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller, por lo que oficialmente inició la recta final hacia una ceremonia que promete emociones, sorpresas y una intensa competencia entre las series más populares del momento.
Desde dramas que conquistaron a la crítica hasta comedias que dominaron las plataformas de streaming, la edición 2026 reúne a producciones entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Por ello, miles de fanáticos ya buscan información sobre cuándo son los Emmy 2026, quiénes son los nominados, a qué hora empieza la ceremonia, dónde verla desde México y cuáles son las series favoritas para convertirse en las grandes ganadoras de la noche.
¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?
La ceremonia de los Premios Emmy 2026 se celebrará el próximo lunes 14 de septiembre de 2026, fecha en la que la industria televisiva volverá a reunirse para reconocer las producciones más destacadas del último año.
La sede será el majestuoso Peacock Theater, ubicado en el corazón de Los Ángeles.
¿A qué hora empiezan los Emmy en México?
La transmisión principal comenzará a las 19:00 horas (hora del centro de México), horario que corresponde al inicio del evento en Estados Unidos. Antes de la premiación se espera la tradicional alfombra roja con entrevistas, invitados especiales y el desfile de celebridades.
La alfombra comenzará a las 17:00 horas y la ceremonia de premiación a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
¿Dónde ver los Emmy 2026 desde México?
En Estados Unidos, la ceremonia será transmitida en vivo por NBC y también estará disponible mediante la plataforma de streaming Peacock.
Sin embargo, en México, la transmisión será transmitida a través de la plataforma de TNT y vía streaming por medio de Max.
¿Quién conducirá el evento de los Emmys 2026?
Para esta edición, la encargada de dirigir el evento será la actriz Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU será la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años, un hecho que ha sido recibido con entusiasmo tanto por la industria como por los seguidores de la televisión.
Asimismo, cabe destacar que será la primera vez que Hargitay sea la anfitriona de un evento de este tipo en su carrera.
Nominados a los Emmys 2026: Lista completa
Mejor serie dramática:
- The Diplomat (La diplomática)
- The Gilded Age (La edad dorada)
- A Knight of the Seven Kingdoms (El caballero de los Siete Reinos)
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses (Caballos lentos)
- Your Friends & Neighbors (Amigos y vecinos)
Actriz principal en una serie dramática:
- Carrie Coon, The Gilded Age (La edad dorada)
- Chase Infiniti, The Testaments (Los testamentos: de las hijas de Gilead)
- Keri Russell, The Diplomat (La diplomática)
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Mejor actor protagonista en una serie dramática:
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses (Caballos lentos)
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat (La diplomática)
- Noah Wyle, The Pitt
Actriz de reparto en una serie dramática:
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat (La diplomática)
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Actor secundario en una serie dramática:
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses (Caballos lentos)
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Actriz invitada en una serie dramática:
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age (La edad dorada)
- Shailene Woodley, Paradise
Actor invitado en una serie dramática:
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden, Jr., The Pitt
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses (Caballos lentos)
- Bradley Whitford, The Diplomat (La diplomática)
Mejor serie de comedia:
- Abbott Elementary
- The Bear (El Oso)
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Nobody Wants This (Nadie quiere esto)
- Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
- Shrinking (Terapia sin filtro)
- Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
Actriz principal en una comedia:
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear (El Oso)
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor protagonista en una comedia:
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Jason Segel, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Martin Short, Only Murderers in the Building (Solo asesinatos en el edificio)
Actriz secundaria en una comedia:
- Dale Dickey, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking (Terapia sin filtro)
Actor secundario en una comedia:
- Colman Domingo, The Four Seasons (Las cuatro estaciones)
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles (Margo tiene problemas de dinero)
- Stephen Root, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Michael Urie, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Actriz invitada en una serie de comedia:
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear (El oso)
- Betty Gilpin, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay)
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Actor invitado en una comedia:
- Michael J. Fox, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Brett Goldstein, Shrinking (Terapia sin filtro)
- Hamish Linklater, Widow’s Bay (La maldición de Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, The Bear (El oso)
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor reality show de competición:
- Dancing With the Stars (Bailando con las estrellas)
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Mejor reality show no estructurado:
- America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders (Las cheerleaders de los Dallas Cowboys)
- Love on the Spectrum (Amor en el espectro autista)
- RuPaul’s Drag Race: Untucked
- Welcome to Wrexham
Mejor reality show estructurado:
- Antiques Roadshow
- Diners, Drive-Ins and Dives
- Love is Blind (El amor es ciego)
- Queer Eye
- Shark Tank
Mejor presentador de un reality show o concurso:
- RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race
- Alan Cumming, The Traitors
- Kristen Kish, Top Chef
- Ariana Madix, Love Island USA
- Jeff Probst, Survivor
Mejor concurso:
- Celebrity Family Feud
- Jeopardy!
- The Price Is Right
- Wheel of Fortune
- ¿Quién quiere ser millonario?
Mejor presentador de concursos:
- Steve Harvey, Celebrity Family Feud
- Ken Jennings, Jeopardy!
- Colin Jost, Pop Culture Jeopardy!
- Jimmy Kimmel, ¿Quién quiere ser millonario?
- Martin Short, Match Game
Mejor serie limitada o antológica:
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- The Beast in Me (La bestia en mí)
- BEEF (Bronca)
- DTF St. Louis
- Love Story (Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette)
Mejor película para televisión:
- Heads of State (Jefes de Estado)
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation (Gente que conocemos de vacaciones)
- Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
- Jack Ryan: Ghost War (Jack Ryan: La guerra fantasma)
Actriz protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Claire Danes, The Beast in Me (La bestia en mí)
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures (Criaturas Luminosas)
- Carey Mulligan, BEEF (Bronca)
- Sarah Pidgeon, Love Story
- Sarah Snook, All Her Fault (Su peor pesadilla)
Mejor actor protagonista en una miniserie, serie antológica o película:
- Riz Ahmed, Bait (El señuelo)
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Oscar Isaac, BEEF (Bronca)
- Matthew Rhys, The Beast in Me (La bestia en mí)
Actriz de reparto en una miniserie, serie antológica o película:
- Linda Cardellini, DTF St. Louis
- Dakota Fanning, All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: La historia de Ed Gein)
- Joy Sunday, DTF: St. Louis
- Youn Yuh-jung, BEEF (Bronca)
- Constance Zimmer, Love Story
Actor secundario en una miniserie, serie antológica o película:
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man (Hombre a medias)
- David Harbour, DTF St. Louis
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, BEEF (Bronca)
- Nick Offerman, Death by Lightning (Muerte por un rayo)
Mejor serie de variedades con guion:
- The Daily Show (Comedy Central)
- «Jimmy Kimmel Live!» (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO)
- The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Mejor especial de variedades (en vivo):
- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music protagonizado por Bad Bunny
- 83.ª edición de los Globos de Oro
- 68.ª edición de los Premios Grammy
- Los Óscar
- 78.ª edición de los Premios Tony
Mejor especial de variedades (pregrabado):
- Dave Chappelle: The Unstoppable…
- El Show de los Muppets
- Nikki Glaser: Good Girl
- Taylor Swift | The Eras Tour | El espectáculo final
- Wicked: One Wonderful Night
Mejor programa de animación:
- Bob’s Burgers
- Rick y Morty
- Los Simpson
- Smiling Friends
- South Park
- Star Wars: Visiones