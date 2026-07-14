¿Desapareció Ánima Estudios? Productora mexicana da de baja sus redes sociales y preocupa a sus fans

Ánima Estudios ¿Quebró compañía de animación mexicana? (Estudios Ánima)

Ánima Estudios, creadores de programas como El Chavo Animado y la franquicia cinematográfica Leyendas, cerrará sus puertas tras casi tres décadas. El movimiento ocurre tras meses de polémica debido a sus prácticas laborales y días de especulación debido al cierre de sus medios de comunicación.

¿Quiénes eran Ánima Estudios?

Ánima Estudios era un estudio de animación que producía títulos en su mayoría dirigidos a un público infantil. Tenía un estilo visual característico y sus historias se distinguían por tomar inspiración del folclor mexicano, como evidencia su franquicia Leyendas, la cual incluye cintas como La Leyenda de La Llorona (2011) y La Leyenda de las Momias de Guanajuato (2014). Sus proyectos llegaron a ser éxitos taquilleros.

Además de producir sus propios films, el estudio también hacía trabajo de animación para películas de otros países, por lo que durante su apogeo llegaron a recibir reconocimientos y ver ganancias significativas.

Otros proyectos destacados en su catálogo incluyen la adaptación cinematográfica de Don Gato y su pandilla (2011) y la serie El Chavo Animado, la cual se transmitió de 2006 hasta 2014 bajo la supervisión del propio Roberto Gómez Bolaños.

Algunos de su proyectos más recientes incluyen Batman Azteca: Choque de imperios (2025), producida en conjunto con Warner Bros. y La venganza del Charro Negro, la cual posiblemente se estrenará en otoño de este año y, de ser ciertos los rumores del cierre, sería la última película producida por el estudio de animación.

¿Qué sucedió con Ánima Estudios y por qué se habla de posible cierre de la compañía de animación mexicana?

En abril de este año, varios trabajadores denunciaron extrabajadores denunciaron adeudos salariales que abarcaban hasta cinco meses. También señalaron despidos injustificados de más de 60 empleados e irregularidades en las prestaciones, como haber sido dados de baja del IMSS sin aviso y no ser liquidados adecuadamente.

Fue este año que el tema detonó en medios pero al parecer ya se venía presentando desde 2021, cuando algunas personas pertenecientes a la empresa reportaron problemas con sus pagos. El asunto se tornó severo en mayo del año pasado, cuando varios proyectos fueron pausados y comenzaron los despidos y suspensión de pagos.

¿Qué dijo Ánima Estudios sobre su cierre?

El estudio de animación no ha liberado un comunicado hasta el momento. Sin embargo, aunque algunas de sus redes permanecen, su página oficial ya no se encuentra disponible. Aunado a los despidos que se reportaron este año, esto no puede si no significar el mu posible cierre de la empresa. Su catálogo continuará disponible en plataformas como ViX, Netflix y HBO Max, pero ya no se espera que liberen más producciones en el futuro más allá de La venganza del Charro Negro.