¿Cuándo estrena “Yo soy Rocky”? Esta es la fecha en que la historia de Sylvester Stallone estará en cines

Ya hay fecha de estreno para la película "Yo soy Rocky" CIUDAD DE MÉXICO, 02SEPTIEMBRE2016.- En la imagen, Sylvester Stallone durante el Encuentro Anual de los Becarios de Fundación Telmex Telcel en el Auditorio Nacional. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM (María Martínez)

En noviembre de este año llegará a cines la historia detrás de Rocky, el filme que conquistó el corazón de miles de personas en los 70 y fue el inicio de la carrera de Sylvester Stallone.

La película narra la historia de un joven Stallone que intenta abrirse camino en la industria del cine, pero que a su vez se enfrenta a problemas económicos hasta que escribe el guion de Rocky.

¿Cuándo se estrena “Yo soy Rocky” en México?

La distribuidora Diamond Films México confirmó su estreno para el 19 de noviembre de 2026 en cines de México, aunque su preestreno será durante el Festival de Toronto, que se llevará a cabo del 10 al 20 de septiembre del presente año.

El filme se centrará en la lucha que tuvo Stallone al intentar vender su guion y que las productoras se negaran a que él fuera el protagonista de su obra, puesto que buscaban un actor más conocido y “taquillero”.

¿Qué se sabe de la preventa de boletos y su estreno?

Hasta el momento, tanto Cinépolis como Cinemex han confirmado que la película estará disponible en sus cines, aunque no han dicho si se proyectará en todas sus salas.

Por otro lado, ninguna de las dos cadenas ha puesto fecha para la preventa de las entradas, ni tampoco se sabe si habrá coleccionables para las funciones.

¿Quiénes protagonizarán la película?

“Yo soy Rocky” fue dirigida por Peter Farrelly, conocido por la ganadora del premio Oscar Green Book, y será protagonizada por Anthony Ippolito (quien interpretó a Al Pacino en The Offer).

Aunque si bien la película no cuenta con la participación de Sylvester Stallone, manifestó su apoyo en redes sociales al felicitar al elenco y expresar sus ganas de ver el filme después de la publicación del primer tráiler.