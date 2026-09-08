Chris Rock no volverá al escenario como presentador: “Puede que mi momento ya haya pasado”

Chris Rock no volverá a los Oscar El comediante, actor y director estadounidense reveló que no volverá a presentar una ceremonia de premios.

La ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Estados Unidos, popularmente conocida como los Premios Oscar, ha sido el escenario de momentos que dejaron huella en la industria del cine.

A pesar de que la gran mayoría de estos recuerdos han sido positivos, cargados de entusiasmo inolvidable como la victoria de Parasite a Mejor Película del Año, o envueltos en risas incómodas cual sucedió durante la confusión de Lalaland y Moonlight, también han existido eventos de completo shock. En 2022, la cachetada de Will Smith al comediante y presentador Chris Rock fue uno de esos momentos, el cual sigue pesando en la memoria del gremio.

Sin embargo, Rock ha hablado al respecto en entrevista con Variety, adelantando también sus planes futuros en la dirección cinematográfica y su despedida de los escenarios como presentador.

Chris Rock habla sobre la cachetada de Will Smith en 2022 y revela que no volverá como presentador de ceremonias

En entrevista con Variety, el medio estadounidense señaló que el comediante “tenía todas las miradas” puestas sobre él cuando se trataba de ceremonias de premios con el prestigio de los Oscar, destacando principalomente dicha entrega de galardones a lo mejor de la industria cinematográfica.

Tal señalamiento hizo referencia al evento controversial ocurrido en 2022, cuando Chris Rock —presentador de esa edición— realizó una broma sobre la cabeza rapada de la actriz Jada Pinkett Smith, quien padece alopecia; en respuesta al comentario, Will Smith subió al escenario para abofetear al comediente, exclamando con enfado que no volviera a mencionar a su esposa.

“Ojalá no hubiera pasado nada”, admitió Rock después de que se le cuestionara acerca de sus sentimientos actuales sobre la polémica de aquella ceremonia. Al mismo tiempo, el comediante y director aseguró: “en un mundo loco en el que están pasando un montón de cosas, que yo tenga un mal día no es lo más importante, no es para tanto”, una vez dicho esto, dirigió la entrevista nuevamente hacia su proyecto más reciente: Misty Green, película distribuida por A24.

En cuanto a su carrera como presentador, Chris Rock declaró que la única forma en la que él volvería a los Oscar, sería siendo nominado; no obstante, expresó mantenerse realista ante la posibilidad de que no reciba la nominación.

“No voy a decir que nunca, pero sinceramente, puede que mi momento ya haya pasado”, aceptó finalmente respecto a su futuro como presentador en la industria, destacando que las ceremonias aún cuentan con talentos como Conan O’Brien y Nikki Glaser.

‘Misty Green’, la película dirigida por Chris Rock y distribuida por A24: elenco, trama y fecha de estreno

El comediante, actor y director, Chris Rock, desglosó sus sentimientos, proceso creativo y la admiración que siente por el trabajo del elenco de Misty Green, película de comedia dramática que él mismo escribió, dirigió e incluso funge como actor.

La película es el primer proyecto importante de Rock desde que fue diagnosticado con trastorno del aprendizaje no verbal (TANV) en 2020, una alteración del neurodesarrollo en la que, si bien destacan las buenas habilidades verbales, existen complicaciones en el área visoespacial, coordinación motora y la interacción social.

“Es una especie de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, algo parecido al síndrome de Asperger”, explicó el director y comediante en la entrevista.

Próxima a estrenarse el 9 de octubre de 2026 en Estados Unidos, con un lanzamiento internacional programado para el último mes del año, Misty Green es un filme distribuido por A24 que narra una semana en la vida de una actriz en declive, quien busca desesperadamente un trabajo que le pague lo suficiente para cubrir tanto su cómodo estilo de vida en Santa Mónica como el cuidado de su hermano con problemas mentales.

El reparto principal de la nueva película de Rock, incluye talentos de fama internacional como:

Rosalind Eleazar , en el papel protagónico.

, en el papel protagónico. Adam Driver .

. Daniel Kaluuya , quien promete un regreso intento a la pantalla grande.

, quien promete un regreso intento a la pantalla grande. Anna Kendrick .

. Topher Grace .

. Chris Rock, quien aseguró que su adición al elenco fue una decisión de último momento.

“Era tan bueno contando chistes que no tuve que afrontar muchas cosas. Mi talento para la comedia me permitió no tener que madurar. Por eso, ahora estoy mejor preparado para hacer este tipo de películas”, señaló Rock, destacando la intervención de terapia intensiva para poder convivir con el TANV le ha apoyado a desarrollar un nivel de concentración y empatía que antes no tenía.