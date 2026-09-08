Tres personas muertas en Burning Man: ¿Por qué casi siempre hay muertos en el festival?

Burning Man El festival presenta al menos un muerto al año de acuerdo con autoridades locales. (Pexels)

El festival artístico Burning Man concluyó el día de ayer. Se reportó un saldo de tres muertos. De acuerdo con autoridades locales, es común que se presente al menos un fallecido durante el evento anual.

Burning Man: Historia del festival

Burning Man (trad. Hombre en Llamas) es un evento anual que se desarrolla en el desierto Black Rock del estado de Nevada en Estados Unidos. Para él, se construye una ciudad temporal. Por lo general, comienza en domingo y dura poco más de una semana, concluyendo en Labor Day. El festival toma su nombre de la tradición de quemar una estatua de madera con forma de hombre, ritual que se lleva a cabo el sábado antes de que concluya el festival.

El evento comenzó en 1986 y desde 1990 toma lugar en su ubicación actual. Inspirado en ideas contraculturales, la reunión masiva busca promover la espiritualidad y la creatividad. La idea es no tener actos musicales agendados, para que las personas creen de manera espontánea. Es también conocido por su política de “no dejar rastro”, pues se exige que todos los asistentes recojan su basura y pertenencias al término del show para dejar el desierto en las condiciones en que estaba.

De acuerdo a su uno de sus fundadores Larry Harvey, los valores que guían Burning Man incluyen el obsequiar, la autoconservación, el fomentar comunidad, la participación y la inmediatez. A pesar de estos orígenes hippies, en las últimas décadas el evento ha atraído a influencers y millonarios de Silicon Valley.

Tres muertos en Burning Man 2026: ¿Son habituales los fallecimientos en el festival?

En la edición de este año, la cual se llevó a cabo del 30 de agosto al 7 de septiembre, se presentaron tres fallecimientos; dos de ellos dentro de las instalaciones y otro en camino al centro médico más cercano. Los fallecidos eran Sampson Tshombe de 50, Craig Mann de 60 y otro hombre no identificado. Todos los incidentes fueron a causa de condiciones médicas.

“Aunque promediamos 1 muerte por año en el festival, hemos tenido dos hasta el momento en las inmediaciones del festival y he recibido información de una tercera que falleció en tránsito al hospital en Reno”, comentó Jerry Allen, sheriff del condado de Pershing.

Desde que el festival se mudó al desierto en 1990 y adquirió popularidad, se han presentado al menos 13 muertes, contando las tres de este año. Las causas han variado, pero la mayor parte han sido el resultado de intoxicación que resultó en un accidente o condiciones médicas preexistentes agravadas por el entorno desértico. Sobresalen dos suicidios en 2007 y 2017, así como también el asesinato en de Vadim Kruglov en 2025. Es desde 2022 que el evento ha presentado al menos una muerte por año. Antes de la edición de aquel año, el último incidente se presentó en 2017.