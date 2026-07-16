Ana Sofi W habla de Amazon Music City Sessions, su crecimiento como artista ROMPE y el camino hacia el Lunario

Ana Sofi W

Tras reunir a artistas como Danna, Mario Bautista, Edgardo Núñez y Playa Limbo, Amazon Music City Sessions llega al cierre de su tercera temporada con una apuesta por las nuevas voces de la música en español. Como parte del programa ROMPE, dedicado a impulsar talento emergente, Ana Sofi W será la encargada de abrir la presentación de Playa Limbo, una oportunidad que considera decisiva dentro de una etapa marcada por el crecimiento artístico y la consolidación de su propuesta musical.

Un escenario para crecer y conquistar nuevas audiencias

Para Ana Sofi W, haber sido elegida como artista invitada del episodio de cierre representa mucho más que una presentación especial. La cantante reconoce que la invitación llegó de manera inesperada y que, desde el primer momento, entendió el peso que implica compartir escenario con una de las bandas más reconocidas del pop mexicano.

“Es una locura, estoy súper contenta, muy emocionada. Siento también una responsabilidad bastante grande, como que digo: ‘lo tengo que hacer muy bien’. Tengo un poquito de nervios, pero significa todo para mí”, confesó.

La noticia la recibió mientras grababa contenido para Amazon Music relacionado con su participación como artista ROMPE. Fue ahí donde le plantearon la posibilidad de integrarse a Amazon Music City Sessions.

“Me dijeron: ‘¿te animarías a cantar en las Amazon Music City Sessions?’ Yo pensé que era una broma. Cuando me dijeron que era con Playa Limbo dije: ‘¡qué locura!’. Es un honor compartir escenario con una banda que admiro muchísimo”, recordó.

La cantante considera que este tipo de espacios permiten que nuevos proyectos musicales lleguen a públicos que probablemente aún no los conocen, algo que resulta fundamental en el momento que atraviesa su carrera.

“Estoy en una etapa de mucho crecimiento. Están pasando muchas cosas y las estoy aprendiendo a vivir una por una. Lo más importante es que la gente pueda descubrir mi música, agregarla a sus playlists y quiera volver a verme en un escenario”, explicó.

Ana Sofi W

La energía del pop rock y una conexión que trasciende las pantallas

Uno de los elementos que más distingue a Ana Sofi W es la intensidad con la que vive sus conciertos. Para esta presentación preparó un repertorio pensado para mantener la energía al máximo de principio a fin.

“Mi show es súper energético, muy pop rock. Armamos un setlist para que la gente sienta esa energía todo el tiempo y salga diciendo: ‘esta niña no deja de brincar’. Quiero que esa fuerza también se la lleven a su casa cuando escuchen las canciones”, comentó entre risas.

La transmisión del concierto a través de Amazon Music, Prime Video, Fire TV, Twitch y TikTok también representa un reto distinto. Para la cantante, saber que personas de diferentes países podrán verla simultáneamente incrementa la emoción... y también los nervios.

“Me da más nervios, la verdad, pero me emociona muchísimo porque significa que personas de cualquier parte del mundo van a poder acompañarme. Incluso mi familia podrá verlo aunque no esté presente, y eso me hace muy feliz”, señaló.

Consciente de que el consumo musical ha cambiado radicalmente en los últimos años, Ana Sofi W considera que hoy los artistas deben aprender nuevas formas de conectar con el público más allá de una canción.

“Las redes sociales y las plataformas han cambiado muchísimo. Ya no basta con subir un video bonito; ahora tienes que aprender cómo enamorar a la gente para que quiera quedarse escuchando tu música. Todo cambia muy rápido y ha sido una etapa de mucho aprendizaje”, explicó.

Por ello, una parte importante de sus presentaciones consiste en compartir el origen de cada composición antes de interpretarla.

“Me gusta contar de dónde nació cada canción. No solo cantarla, sino explicar qué estaba sintiendo cuando la escribí. Creo que eso hace que la gente conecte desde otro lugar”, afirmó.

Uno de los ejemplos que suele compartir con el público es la historia detrás de “El que se lo queda, pierde”, donde aborda una ruptura sentimental desde una perspectiva poco habitual.

Una nueva generación de artistas y el sueño del Lunario

Ana Sofi W también celebró que Amazon Music City Sessions reúna a artistas emergentes con propuestas muy distintas entre sí, algo que, considera, refleja el gran momento creativo que vive la música mexicana.

“Hay muchísima variedad y eso está increíble. Todos tenemos propuestas diferentes y creo que hay espacio para todos. Ojalá que a todos nos vaya increíble y un día estemos compartiendo escenarios en cualquier parte del mundo recordando que coincidimos aquí”, comentó.

La cantante mantiene una estrecha relación con varios de los artistas participantes, como Adrián L. Santos, además de admirar el trabajo de SANTOS BRAVOS y Sofía Monroy, con quienes comparte el entusiasmo de representar a una nueva generación de músicos.

En cuanto a su evolución artística, aseguró que su prioridad seguirá siendo escribir sobre aquello que vive personalmente y continuar explorando los sonidos que la han acompañado desde el inicio de su carrera.

“Para mí lo más importante siempre será hablar de lo que me está pasando. Ahora quiero contar qué viene después de mi disco Narcisista. Musicalmente me encanta el pop rock, el happy punk y el punk rock; quiero seguir experimentando dentro de esa línea", explicó.

Después de su participación en Amazon Music City Sessions, Ana Sofi W enfocará sus esfuerzos en la gira que realizará por distintas ciudades del país, además de preparar uno de los conciertos más importantes de su carrera.

“Viene mi gira por Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro y León, pero también mi primer Lunario el próximo 6 de septiembre. Estoy muy emocionada porque es un momento muy importante para mí. Además vienen canciones nuevas, así que no vamos a parar”, adelantó.

Antes de despedirse, la cantante extendió una invitación para que el público siga la transmisión del concierto y descubra su propuesta musical desde el primer minuto.

“Que no se pierdan Amazon Music City Sessions este 15 de julio a partir de las nueve de la noche. Lleguen temprano porque yo empiezo en punto. Va a estar increíble y espero que se aprendan mis canciones para cantarlas conmigo”, concluyó.