José Rafael Guzmán lleva El Humano es un Animal a la Semana del Podcast de Amazon Music

El Humano es un Animal (@lordcomepina)

Como parte de la segunda edición de la Semana del Podcast de Amazon Music, el comediante y narrador venezolano José Rafael Guzmán prepara el estreno de El Humano es un Animal, un programa que explora las contradicciones, absurdos y comportamientos que definen la vida cotidiana desde el humor y el storytelling. En conversación con La Crónica de Hoy, el también ganador del Premio Ondas habló sobre el significado de formar parte de esta iniciativa, el crecimiento del podcast como formato audiovisual y la estrecha relación que ha construido con el público mexicano durante casi una década.

“Es un honor y una oportunidad enorme”

Después de años consolidando su carrera en México, Guzmán reconoce que haber sido invitado a la Semana del Podcast representa uno de los momentos más importantes para El Humano es un Animal, proyecto que considera el más personal de toda su trayectoria.

"Me emocioné muchísimo cuando recibí la noticia. Es un súper honor que Amazon Music me considere para la Semana del Podcast“, confesó.

El comediante recordó que llegó a México hace nueve años y desde entonces ha trabajado para construir una audiencia paso a paso.

"No nací en México, pero llevo nueve años acá trabajando poquito a poquito. Siempre recuerdo ese consejo de Luis Miguel que dice que quien la pega en México, la pega en el mundo. Creo que es verdad“, comentó entre risas.

Para Guzmán, el reconocimiento también representa una validación al esfuerzo invertido durante años.

"Te debo confesar que se me aguaron los ojos. Además del honor, es una oportunidad enorme porque Amazon tiene un alcance impresionante y eso permitirá que más gente conozca el podcast“, afirmó.

A diferencia de otros proyectos narrativos que ha realizado, explica que El Humano es un Animal le permite mostrar una versión mucho más cercana de sí mismo.

"Es el podcast donde más soy yo. Antes hacía proyectos narrativos donde no mostraba tanto mi personalidad; aquí realmente la gente conoce quién soy“, señaló.

Esa autenticidad, asegura, ha sido una de las razones por las que el programa ha conectado con miles de oyentes en distintos países de Latinoamérica.

Grabar frente al público cambia por completo la experiencia

Uno de los grandes atractivos de esta edición de la Semana del Podcast fue que los programas se grabaron en vivo frente a una audiencia integrada por seguidores del formato, una experiencia que Guzmán describe como tan emocionante como desafiante.

"Aunque hago stand-up, grabar un podcast con público es completamente distinto. Al principio siempre me pongo muy nervioso“, reconoció.

Durante el episodio especial estuvo acompañado por la conductora Silvia Patricia Vaquero y la comediante Grecia Castillo, cuya rapidez para improvisar ayudó a que la conversación encontrara rápidamente su ritmo.

"Los primeros cinco minutos siempre son para medir al público. Pero en cuanto llega la primera risa, todo cambia y ya sabes por dónde llevar la conversación“, explicó.

El comediante también destacó que grabar frente a una audiencia modifica por completo la dinámica habitual del programa.

"Cuando grabo sin público tengo mi escaleta y puedo revisar mis notas mientras habla mi cohost. En vivo tienes a toda la gente observándote, así que debes estar pendiente de todo sin perder el ritmo“, comentó.

La diferencia más importante, dice, está en el tipo de retroalimentación que recibe durante la grabación.

"El feedback es inmediato. Si dices algo gracioso, la risa llega al instante. Si un chiste no funciona, también lo sientes enseguida y sabes que tienes que apretar un poco más“, explicó.

Ese intercambio directo con la audiencia convierte cada episodio en una experiencia irrepetible, muy cercana a la energía que vive sobre un escenario haciendo stand-up.

El podcast vive una nueva etapa y México ha sido parte fundamental

Además de presentarse en Amazon Music, parte del contenido de la Semana del Podcast llegará también a Prime Video, un paso que Guzmán considera completamente natural dentro de la evolución del formato.

"Primero los podcasts eran únicamente de audio. Después la gente quiso verlos y aparecieron los videopodcasts. Ahora que lleguen a plataformas grandes me parece un paso lógico“, aseguró.

Desde su perspectiva, la relación beneficia tanto a los creadores como a las plataformas.

"El podcast aprovecha el alcance de la plataforma y la plataforma aprovecha la fuerza que tienen los podcasts. Todos ganan“, explicó.

Compartir espacio con producciones consolidadas como Leyendas Legendarias, La Cotorrisa y Las Damitas Histeria también representa una enorme responsabilidad para el conductor.

"Cuando veía el cartel decía: ‘No puedo creer que El Humano es un Animal esté junto a estos nombres’. Son proyectos enormes y para mí es un verdadero honor formar parte de esa conversación“, expresó.

Incluso comparó la experiencia con la emoción que vive un país que participa por primera vez en una Copa del Mundo.

"Me siento como ese país que llega por primera vez al Mundial y quiere dar una buena imagen“, bromeó.

Al finalizar la conversación, Guzmán aprovechó para agradecer el cariño que ha recibido desde su llegada a México, país que hoy considera su hogar.

"Amo México. Nunca he tenido un sinsabor aquí. Durante estos nueve años siempre me han tratado increíble y de verdad les digo, de todo corazón, que los quiero mucho. Me han hecho sentir en casa“, concluyó.

El Humano es un Animal se estrenará el próximo 3 de julio como parte de la Semana del Podcast de Amazon Music, iniciativa que reúne algunos de los programas más populares de habla hispana y que apuesta por seguir ampliando el alcance del podcast hacia nuevos formatos audiovisuales y plataformas de streaming.