Netflix admitió el uso de IA Generativa en 300 proyectos de su catálogo este año

Netflix admite uso de IA El gigante de streaming reveló que usó Inteligencia Artificial Generativa en 300 de sus títulos del año.

En pleno auge del debate sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el área artística de la humanidad, principalmente en el cine, Netflix reveló haber usado esta herramienta en 300 títulos de su catálogo durante el año, afirmando que su aplicación estuvo destinada únicamente a los procesos de producción de dichos proyectos con el objetivo de reducir tiempos y gastos.

"Cada vez utilizamos más estas herramientas para ofrecer resultados de mayor calidad con mayor rapidez y a un menor costo", declaró la empresa, resaltando también su compromiso con el proceso creativo humano y aclarando que la IA generativa es meramente un asistente de producción, en otras palabras, la nueva ‘mano de obra’ detrás de los procesos que completan un proyecto final en la plataforma.

Netflix incrementa el uso de IA Generativa en sus producciones: ¿cómo es el proceso y qué títulos fueron?

El gigante de streaming ha mostrado reciente interés y optimismo en la Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para sus artistas y producciones, siendo InterPositive —la compañía de tecnología cinematográfica fundada por Ben Affleck— una de sus principales colaboraciones.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, declaró durante una presentación del jueves 16 de julio de 2026, que el acuerdo con InterPositive aún se encuentra en sus “primeras etapas”, sin embargo, la compañía ya ha observado el impacto que la IA generativa tiene en sus producciones y declaró que la asistencia de esta tecnología simbolizaba “mejores herramientas para dar vida” a las visiones de sus artistas creativos y creativas.

De acuerdo con lo reportado por la revista Variety, la empresa reveló en su informe de resultados del segundo trimestre del año publicado el mismo jueves, que 300 de sus títulos hasta el momento han utilizado IA generativa en su proceso de producción, comunicando a los y las accionistas que la aplicación de dicha tecnología se limitó a los siguientes niveles de la elaboración del proyecto:

Proceso de producción , su concepción y previsualización.

, su concepción y previsualización. Posproducción .

. Lanzamiento.

Según lo informó la compañía, algunos de los títulos destacados que se vieron beneficiados por el uso de la IA generativa, fueron “Glory” —serie deportiva en hindi de suspenso—, la miniserie brasileña de futbol “Brasil 70: A Saga do Tri” y “The American Experiment”, docuserie centrada en la Revolución Americana.

Respecto a este último proyecto, Sarandos detalló que los 17 minutos de metraje mejorado con inteligencia artificial generativa “ampliaron el alcance de la serie de una manera que antes no habría sido factible”, resaltando que los detalles perfeccionados mediante la tecnología IA se produjeron “el doble de rápido y a la mitad del costo de las opciones tradicionales”.

¿Por qué Netflix está apostando por el uso de IA Generativa en sus producciones?

El informe de ingresos del segundo trimestre presentado por la compañía reveló un ingreso 12,560 millones de dólares, un 13.4% más que el año anterior, lo que refleja la optimización económica resultante del uso de herramientas tecnológicas en los procedimientos de producción y posproducción de los títulos en su catálogo de streaming.

Sin embargo, Sarandos aclaró que la aplicación de la IA generativa en sus proyectos no pretende reemplazar a las y los profesionales creativos, sino fungir como asistente que proporcione a estas personas “mejores herramientas” para mejorar, aún más, sus creaciones.

“Seguirán necesitando guionistas, actores, técnicos de iluminación y todo lo necesario para hacer una película", señaló el co-CEO del gigante en streaming, quien mantiene firme su creencia de que “las películas las siguen haciendo personas”; no obstante, señala a la IA generativa como una herramienta para mejorar dichos proyectos en costo, velocidad y resultado final.