Murió Plas Johnson, el saxofonista que compuso la canción de La Pantera Rosa

Plas Johnson Saxofonista reconocido por su trabajo con figuras importantes del mundo de la música. (ESPECIAL)

El legendario saxofonista conocido por el tema de las películas y caricatura de “La Pantera Rosa”, murió a los 94 años. Durante su carrera extensa como músico de sesión, trabajó con muchas figuras reconocidas.

¿Quién era Plas Johnson?

Plas Johnson nació Donaldsonville, Louisiana. Creció en una familia de músicos que fomentaron su pasión por el arte. Inició su desarrollo musical cantando hasta que le obsequiaron un saxofón. Desde entonces, aprendió a tocar el instrumento de manera autodidacta y se desarrolló tanto en el saxofón alto como en el tenor.

Trabajó al lado de íconos del jazz, los blues, el soul y pioneros del rocanrol como B.B King, Sam Cook, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra y Minnie Ripperton, Little Richard, Ricky Nelson, Fats Domino y The Beach Boys. Debido a su larga trayectoria, también llegó a tocar con Elton John, Rod Stewart, Barbara Streisand y Tom Waits.

Su trabajo como músico de estudio significó que muchas veces no recibía crédito por su trabajo, hecho que quedó registrado en voz del propio Johnson en el documental The Wrecking Crew (2008).

También sacó álbumes como solista, entre ellos This Must Be the Plas (1959) y Mood for the Blues (1961). El tema por el que más se le reconoce, “The Pink Panther Theme”, lo compuso al lado del emblemático Henry Mancini, con quien colaboró por muchos años.

El músico falleció en Granada Hills, California el 15 de julio. Su familia confirmó el deceso el día en que cumpliría sus 95 años. Se desconoce la causa exacta de su muerte. Sus últimos días los vivió en un asilo para ancianos, donde llegó a tocar para otros residentes.