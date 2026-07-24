Mixanteña de Santa Cecilia celebra 15 años llevando la Costa Chica a Womad UK

La Mixanteña de Santa Cecilia La Mixanteña de Santa Cecilia llevará su música al Viejo Continente. (La Mixanteña de Santa Cecilia )

La Mixanteña de Santa Cecilia es una de las agrupaciones con mayor talento de México, ahora, celebra 15 años y lo celebran llevando este material al Womad UK.

¿Cuándo se presentará la Santa Cecilia en el Womad UK?

De esta forma, la Mixanteña’ de Santa Cecilia ya casi da fin el Tour Quinciañera por Europa pero no pueden faltar hacer una parada histórica: su debut en Womad UK este fin de semana 25 y 26 de julio.

El Womad UK es uno de los festivales de música más influyentes del planeta, por lo que es toda una celebración el hecho que lleven al Viejo Continente este material.

La agrupación mexicana, que desde 2010 honra los sonidos de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, llega a Europa para compartir la fuerza de sus chilenas, sones, cumbias y merequetengues en un escenario creado por Peter Gabriel y reconocido por su curaduría global.

WOMAD Este es el cartel del Womad Uk y todos los artistas están confirmados. (Especial)

La Santa Cecilia viajará al UK para presentar su material

Su presentación en Womad UK marca un punto de inflexión para la banda de viento: es la primera vez que esta tradición oral, profundamente ligada a las fiestas comunitarias, la memoria y la resistencia cultural, se escucha en el festival británico.

Con una instrumentación típica de las bandas de chile frito y un repertorio que celebra la vida costeña, Mixanteña se suma al circuito internacional que visibiliza expresiones musicales de raíz.

El Tour Quinceañera incluye fechas en Reino Unido, España, Francia y Portugal, pero Womad UK destaca como el escenario donde la agrupación reafirma su compromiso con la preservación de las músicas tradicionales y con la representación de las comunidades afrodescendientes y pueblos originarios de México.