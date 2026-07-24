Tráiler y fecha de estreno de ‘The Rings of Power’: esta es la estrella de Stranger Things que aparecerá en la serie

The Rings of the Power temporada 3 El poder de Sauron se expande en Tierra Media... y uno de los actores de Stranger Things se une al elenco para detenerlo. (Prime Video)

¡Finalmente sucederá! La fatídica crisis que condenó Tierra Media, la creación de “un anillo para gobernarlos a todos”, está más cerca que nunca en The Rings of the Power, serie precuela de la icónica historia El Señor de los Anillos; este proyecto ha sido el más costoso de Prime Video, costando alrededor de 465 millones de dólares tan sólo en su primera temporada.

Este viernes 24 de julio, la plataforma de streaming liberó el tráiler de la tercera temporada a través de redes sociales, revelando por primera vez los rostros (y voces) que darán vida a los personajes más esperados por el público fanático, mientras la historia toma un rumbo más oscuro hacia el ascenso definitivo de Sauron.

Jamie Campbell Bower se une a The Rings of the Power en su tercera temporada: ¿qué personaje interpretará?

Durante la presentación del panel en la Comic-Con de San Diego, el tráiler de la tercera temporada de The Rings of the Power fue presentado ante más 6,500 fans, extendiendo también el lanzamiento del adelanto a través de las cuentas oficiales de Prime Video en redes sociales.

Este avance no sólo presentó lo cerca que Sauron está de crear el Anillo Único, aquella reliquia central en la trilogía de Peter Jackson tras caer en el dominio de las pequeñas manos del señor Frodo, sino que también reveló a los actores que se unirán al elenco para enfrentar la crisis de Tierra Media.

Uno de ellos ha sido Jamie Campbell Bower, actor y cantante británico de gran trayectoria, pero cuya fama mundial llegó tras su aterradora interpretación de Vecna, el villano del fenómeno de Netflix, Stranger Things.

Según lo reveló tanto el panel de The Rings of the Power como el tráiler de su nueva temporada en la Comic-Con, Campbell-Bower será responsable de dar vida al elfo Celeborn, el esposo —hasta ahora desaparecido— de la emblemática Galadriel (Morfydd Clark), quien carga con el protagónico de esta serie precuela.

Ambos personajes son altamente conocidos por su aparición en La Comunidad del Anillo, la primera entrega de Jackson; Galadriel y Celeborn son los señores de Lothórien, quienes otorgan refugio a la Comunidad que acompaña a Frodo en su misión y les obsequian suministros vitales para su viaje.

En esta tercera temporada de The Rings of the Power, también se unirán:

Eddie Marsan ( Happy-Go-Lucky ) en el papel de Thrain , hermano mayor del rey Durin IV .

( ) en el papel de , hermano mayor del rey . Andrew Richardson ( Guys & Dolls ) como Anarion, hijo menor de Elendil y hermano de Isildur .

( ) como Anarion, hijo menor de y hermano de . Adam Young (Don’t Breathe 2) interpretará a Marnûkh, un misterioso orco.

Finalmente, el reconocido actor Simon Pegg (Shaun of the Dead) se unirá como la voz de Balrog, el demonio de fuego responsable de la destrucción en Moria y, posteriormente, el rival a vencer de Gandalf El Gris en la trilogía en cines.

¿Cuándo y dónde se estrenará The Rings of the Power Temporada 3 en México?

Tras cinco cinco años desde la caída de Eregion, los ejércitos de Sauron se expanden por todo el mundo, conquistando todo lo que encuentran a su paso. En esta crisis de oscuridad que afronta Tierra Media, sólo los enanos de Khazad-dûm se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria completa.

Por otra parte, los reinos élficos de Lindon y Rivendel han creado una alianza, protegidos por sus Tres Anillos. Sin embargo, todas las fuerzas que aún prevalecen deberán unirse para detener el avance de Sauron... o enfrentar una Tierra Media hundida en la oscuridad.

Now is the mighty hour. Watch the Official Teaser Trailer to The Lord of The Rings: The Rings of Power Season 3, streaming November 11 on Prime Video. pic.twitter.com/3cktqVK8cH — The Lord of the Rings (@TheRingsofPower) July 24, 2026

La serie se estrenará en Prime Video y tendrá un formato escalonado de lanzamiento, similar a las series populares de Netflix.

Según fue revelado en el panel, la programación de estreno para la tercera temporada se realizará de la siguiente manera:

11 de noviembre: Del primer al cuarto episodio.

Del primer al cuarto episodio. 18 de noviembre: Quinto y sexto episodios estarán disponibles.

Quinto y sexto episodios estarán disponibles. 25 de noviembre: Fecha de lanzamiento del gran final, con dos últimos episodios que definirán la guerra.

Las dos primeras temporadas (con 16 episodios en total), están disponibles exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.