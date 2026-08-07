Cancelan la versión estadounidense de El Juego del Calamar en Netflix: ¿Por qué se descartó el proyecto con David Fincher?

Squid Game America | Netflix habría cancelado el proyecto. (Netflix)

Netflix habría descartado la versión estadounidense de El Juego del Calamar, proyecto que durante años estuvo vinculado al reconocido director David Fincher. De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto que declararon al sitio especializado en cine y televisión The Playlist, la producción ya no forma parte de los planes de la plataforma.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2024 como una adaptación o expansión en inglés del fenómeno surcoreano creado por Hwang Dong-hyuk. Fincher estaba contemplado para dirigir la serie, mientras que Dennis Kelly, creador de la serie británica Utopia, fue contratado para desarrollar el guion.

Aunque Netflix nunca confirmó oficialmente la producción, reportes posteriores apuntaron a que el proyecto llevaba el título provisional “Heckler” y que incluso podría comenzar su rodaje durante 2026. En noviembre de 2025, además, apareció listado como Squid Game: America en un sitio especializado en producciones audiovisuales, con una fecha tentativa de filmación en Los Ángeles.

¿Por qué Netflix canceló El Juego del Calamar de David Fincher?

Según las fuentes citadas por The Playlist, la decisión estaría relacionada principalmente con un cambio en la estrategia de Netflix para expandir la franquicia.

El proyecto estadounidense habría perdido impulso después de varios años de desarrollo, cambios ejecutivos dentro de Netflix y la incorporación de Fincher a otros proyectos, entre ellos The Adventures of Cliff Booth, película protagonizada por Brad Pitt que continuará la historia de Once Upon a Time in Hollywood.

En lugar de apostar por una versión estadounidense de El Juego del Calamar, Netflix estaría explorando la posibilidad de desarrollar historias ambientadas en distintos mercados internacionales. Esto podría abrir la puerta a futuras versiones localizadas de la franquicia, aunque las fuentes aclararon que no existe información confirmada sobre proyectos específicos en otros países.

¿Qué pasó con Cate Blanchett y El Juego del Calamar?

La cancelación también genera dudas sobre la aparición de Cate Blanchett en el final de la tercera temporada. La actriz interpretó a una reclutadora estadounidense que aparece jugando ddakji con un posible participante en Los Ángeles.

Sin embargo, las fuentes señalaron que Blanchett nunca estuvo vinculada al proyecto de Fincher y que su participación no fue desarrollada como parte de esa producción.

La escena sí dejó abierta la posibilidad de que los juegos existan en otros países, pero por ahora Netflix no ha confirmado una nueva serie específicamente en Estados Unidos.