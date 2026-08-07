Primer avance para ‘Primetime’, nueva película de Robert Pattinson: ¿De qué trata la historia real del investigador Chris Hansen?

Primetime Nueva película de A24 protagonizada por Robert Pattinson (A24)

El estudio A24 lanzó el primer tráiler oficial para la nueva película protagonizada por Robert Pattinson, Primetime. La cinta gira en torno a la historia real de un presentador de televisión que se dedicaba a exponer pedófilos.

¿Cuál es la historia detrás de Primetime, nueva película de A24?

Primetime girará en torno a la historia de Chris Hansen, un reportero y presentador de televisión estadounidense que saltó a la fama con el programa To catch a predator (2004-2007) transmitido por Dateline NBC, el cual consistía en televisar operativos encubiertos para atrapar depredadores de menores.

En él, Hansen se ponía en contacto con pedófilos y agendaba citas con ellos haciéndose pasar por un menor de edad. A las reuniones mandaba actores que pretendían ser la persona contactada. Antes de que la situación se saliera de control, Hansen se presentaba a la escena y confrontaba a los culpables. Toda la evidencia se proporcionaba a las autoridades, quienes en ocasiones procedían a arrestar a los culpables de manera dramática para las cámaras. El programa fue cancelado después de tres años cuando una de las operaciones resultó en el suicidio del fiscal de distrito de Texas Bill Conradt.

El programa fue tanto alabado como criticado. Algunos señalaron que la humillación que se les hacía pasar a los posibles depredadores rebasaba las líneas éticas de los medios y que muchas veces resultaba en que las autoridades descuidaran su profesionalismo a favor de ratings televisivos. Los televidentes, sin embargo, gozaban de lo que veían como justicia y prevención de futuros crímenes, y esto se vio reflejado en los más de 7 millones de espectadores que el programa llegó a tener en su punto más álgido. Algunas comunidades también criticaron el modus operandi, pues argumentaban que el show atraía depredadores a sus vecindarios durante los operativos, mientras que otros contraponían que funcionaba para identificar a los depredadores escondidos en sus comunidades.

Tras la cancelación del programa, Hansen ha participado en otros proyectos del género true crime (trad. crímen verdadero) e incluso ha intentado revivir To catch a predator, pero la popularidad que el show tuvo en su emisión original no se ha repetido.

¿Cuándo saldrá Primetime en cines?

A pesar de constituir el primer esfuerzo en largometraje narrativo del director Lance Oppenheim, la película tiene mucha expectativa alrededor gracias a la participación de Robert Pattinson, quien ha visto éxito recientemente en películas como El Drama y La Odisea. El actor tiene un historial de elegir proyectos originales y desafiantes, por lo que podemos esperar una actuación muy diferente a la que hemos visto de él en otra ocasiones. El elenco también incluye a Anna Faris (Scary Movie), Skyler Gisondo (Superman) y Tony Revolori (Spiderman: No Way Home).

El film verá los cines el 25 de septiembre en los Estados Unidos. Aún no hay fecha confirmada para México.