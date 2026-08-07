Netflix “encierra” a un hombre por 48 horas en un anuncio publicitario para anunciar su nueva película: The Last House

The Last House | La plataforma de streaming encierra a un hombre a 30 metros de altura. (Netflix)

Netflix llevó la promoción de su nueva película de terror y ciencia ficción The Last House a otro nivel: “encerró” a un hombre durante 48 horas dentro de una sala instalada en un espectacular publicitario, a unos 30 metros sobre Sunset Boulevard, en Los Ángeles.

There's a guy in there 👀 pic.twitter.com/L79Q7pisNP — Netflix (@netflix) August 6, 2026

La intención es recrear en la vida real la premisa de la película, en la que una familia queda atrapada dentro de su propia casa sin saber por qué ni cómo salir. El anuncio fue convertido en una especie de sala de estar completamente amueblada.

El hombre, vestido con una bata y pijama, permanece dentro del espacio desde el jueves y está previsto que continúe ahí hasta el sábado 8 de agosto. Desde el interior se comunica con las personas que pasan por la calle mediante una pizarra blanca, mientras intenta mantener una rutina lo más normal posible pese a estar “atrapado” a varios metros del suelo.

The Last House ya está disponible en Netflix

La escenografía fue diseñada para parecer una casa real. En el interior se pueden ver libros, una baraja para jugar solitario, un globo terráqueo y otros objetos cotidianos. Incluso cuenta con aire acondicionado, un detalle importante ante la ola de calor que afecta actualmente al sur de California.

En una de las ventanas del montaje puede leerse la pregunta “How long can you survive?”, una referencia directa al concepto de supervivencia que atraviesa The Last House.

¿De qué trata The Last House?

The Last House sigue a una familia de cuatro integrantes que, de un momento a otro, queda atrapada dentro de su propia vivienda. Sin una explicación clara sobre lo que ocurre en el exterior, deben organizarse para sobrevivir mientras sus recursos comienzan a agotarse y una misteriosa amenaza mantiene la casa completamente aislada.

La película está dirigida por Louis Leterrier y cuenta con Greta Lee y Wagner Moura como protagonistas. El elenco también incluye a Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski y Gabriel Barbosa.

La historia parte de una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si un día despertaras y descubrieras que no puedes salir de tu propia casa?

Netflix decidió trasladar esa idea fuera de la pantalla y colocar a una persona en una situación que imita, aunque de manera controlada, el aislamiento que viven los protagonistas de esta nueva entrega.