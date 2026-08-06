Revelan el primer vistazo de ‘Son como Niños 3′; Salma Hayek vuelve como Roxanne Feder

Son como Niños 3 revela su primer vistazo | Salma Hayek regresa junto a Adam Sandler. (Netflix)

Netflix sorprendió a los fanáticos de Son como Niños al revelar el primer vistazo de la esperada tercera entrega de la popular comedia protagonizada por Adam Sandler. La plataforma confirmó el inicio del rodaje y anunció el regreso de gran parte del elenco original, incluida la actriz mexicana Salma Hayek, quien retomará su papel en la tercera entrega.

La compañía compartió una fotografía del elenco, confirmando que la producción ya está en marcha en Nueva Jersey. Además de Sandler y Hayek, volverán Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph y Maria Bello, entre otros actores que participaron en las entregas anteriores.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia seguirá a los amigos de siempre, pero ahora en una nueva etapa de sus vidas: “Ahora que todos sus hijos ya crecieron, el grupo finalmente es libre para embarcarse en la aventura definitiva”.

La película será dirigida por Kyle Newacheck, mientras que Adam Sandler escribió el guion junto con su colaborador habitual Tim Herlihy. La producción corre nuevamente a cargo de Happy Madison, la compañía fundada por el propio Sandler.

Salma Hayek regresa como Roxanne Feder

El regreso de Salma Hayek marca una nueva aparición de la actriz mexicana en una producción de alto perfil para Hollywood. Desde su participación en las primeras dos entregas de la franquicia, el personaje se convirtió en una pieza importante dentro de la dinámica familiar.

En los últimos años, Hayek ha mantenido una agenda activa en el cine con proyectos como Eternals de Marvel, House of Gucci, Magic Mike’s Last Dance y la cinta Without Blood, dirigida por Angelina Jolie, además de continuar impulsando proyectos como productora.

¿Cuándo se estrena Son como Niños 3?

Por ahora, Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de Son como Niños 3. Sin embargo, al confirmarse que las grabaciones ya comenzaron, se espera que la plataforma revele más detalles durante los próximos meses.