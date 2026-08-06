Critics Choice Awards 2026: La actriz mexicana Inde Navarrette gana el premio a Mejor Actriz en Película de Horror por su papel en Obssesion

Critics Choice Awards 2026 Mediante redes sociales, la organización de los populares premios compartió el discurso de aceptación de Inde Navarrette.

Tras el inmenso éxito de Obsession en taquilla y popularidad, la protagonista Inde Navarrette se llevó el premio a Mejor Actriz en Película de Horror en los Critics Choice Awards 2026, gracias a su papel como Nikki, una joven adulta que aspira a escritora y, al ser víctima de un “deseo” ajeno, tiene que enfrentar la aterradora experiencia de ser poseída por un ente demoníaco.

La enorme popularidad adquirida por su “inquietante” interpretación en la película de terror de cine indepeniente, le ha valido la búsqueda de apostar por un Premio Oscar en la siguiente edición, así como también ha sido un nombre recurrente en las últimas semanas por su interés en el personaje Mystique para el MCU, icónica villana de la franquicia.

La actriz mexicoamericana se lleva el Critics Choice Award por su papel en Obsession

Mediante redes sociales, la organización de los populares premios compartió el discurso de Inde Navarrette al aceptar su galardón a Mejor Actriz en Película de Horror, resaltando su agradecimiento a todo el apoyo recibido desde el estreno del filme, cuya realización ha abierto las posibilidades de los proyectos independientes en el género de terror.

🏆 Congratulations to Inde Navarrette!

She takes home the win for Best Actress in a Horror Movie for her performance in “Obsession” for the 6th Annual Critics Choice Super Awards! 🎬🔥



Watch her acceptance speech here! ✨#CCSuperAwards #CriticsChoice #IndeNavarrette #Obsession pic.twitter.com/GXa6WKzf25 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) August 6, 2026

“Muchas gracias por honrar nuestra película y amar a Nikki tanto como la amo yo. Gracias, gracias”, expresó la actriz en su video de aceptación.

Consolidándose como la nueva revelación del terror contemporáneo, y acompañada de una interpretación inquietante y aclamada de Navarrette, Obsesión superó la maldición que suele perseguir a las películas de terror al mantenerse en la cima de la taquilla tras su primera semana de estreno en cines.

¿Inde Navarrette es mexicana? Vida y trayectoria de la protagonista de Obsession

Nacida en Tucson, Arizona, del 2001, con el nombre Danielle Fabiola Navarrette, Inde es legalmente mexicana debido a que su padre es de origen mexicano; su madre, por otra parte, es australiana. Dado que su progenitor trabajó como infante de marina en el ejército de los Estados Unidos, la familia tuvo que enfrentar constantes mudanzas durante la infancia de la actriz.

Navarrette comenzó a ganar visibilidad gracias a su participación en la última temporada del éxito de Netflix, 13 Reasons Why como Estela de la Cruz, durante el 2020.

Sin embargo, su salto a la fama internacional se dio tras su papel de Sarah Cushing en la serie de televisión Superman & Lois, donde interpretó a la hija de Lana Lang e interés amoroso de Jordan Kent.

Actualmente, Navarrette ha sido bautizada como la “nueva reina de terror” (en inglés, el término es ‘scream queen’) por su perturbadora forma de interpretar la obsesiva, controladora y quebrada actitud de Nikki en la película que hoy domina las taquillas del mundo.