José Daniel Figueroa vuelve como Guillermo en “Hoy No Me Puedo Levantar” y celebra 20 años de historia

José Daniel Figueróa como "Guillermo" en Hoy No Me Puedo Levantar Foto: Cortesía

Para José Daniel Figueroa, volver a “Hoy No Me Puedo Levantar” es como un viaje a través del tiempo. A 20 años de aquel primer encuentro con Guillermo, personaje que interpretó durante varias temporadas en México y España, el actor vuelve al escenario junto a integrantes del elenco original de 2006 para una temporada especial de “Hoy No Me Puedo Levantar: 20 años después”, un reencuentro que convierte las canciones de Mecano en el punto de partida para revisar no solamente la historia de los personajes, sino también la memoria de quienes se encuentran frente al escenario.

El montaje tuvo su estreno el 25 de julio en el Centro Cultural Teatro 1 y reúne nuevamente a figuras como Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo, Alan Estrada, Jannette Chao, Rogelio Suárez, Gerardo González, Valeria Vera y Erika Tahís, bajo la producción de Alejandro Gou, de acuerdo con el presskit del espectáculo.

Pero para Figueroa, esta nueva versión representa algo más profundo que repetir una historia que marcó a toda una generación.

“Es como visitar nuestra propia historia”

Durante la entrevista, José Daniel Figueroa definió el espectáculo como un “documusical teatralizado”, una experiencia que utiliza las canciones de Mecano, de Nacho Cano, José María Cano y Ana Torroja, como vehículo para revisar lo ocurrido durante estos 20 años.

“Estamos entrando a revisar nuestra historia de cómo estábamos nosotros hace 20 años y, por lo tanto, se está volviendo algo muy potente porque la gente también está visitando su propia historia”.

El actor explicó que, desde las primeras funciones, el público ha comenzado a compartir experiencias personales relacionadas con los recuerdos que despierta la obra: amores, desamores, dolores y distintas etapas de la vida.

Y precisamente ahí parece encontrarse uno de los principales atractivos de este reencuentro: la historia de “Hoy No Me Puedo Levantar” funciona como un espejo en el que cada espectador puede reconocer una parte de su propia vida.

Figueroa contó que durante el primer número musical, cuando el elenco se encuentra de frente con el público, pueden observar directamente las reacciones de los espectadores.

“Vemos sus caras y no te quiero decir lo que llegamos a ver, de alegría, de nostalgia, ves los ojos llenos de lágrimas y la gente sumándose con nosotros a esta aventura”.

La experiencia, agregó, dura aproximadamente dos horas y media y busca que el público no solamente observe la obra, sino que se deje llevar por las emociones que provocan las canciones y los recuerdos.

Elenco de "Hoy me puedo levantar" Foto: vía Instagram

Guillermo: el personaje que le cambió la carrera

Para José Daniel Figueroa, Guillermo representa mucho más que uno de los personajes que ha interpretado a lo largo de su trayectoria.

El actor reconoce que aquel papel, que inicialmente le generaba temor por la posibilidad de quedar encasillado, terminó convirtiéndose en una de las principales puertas de entrada a nuevos proyectos en televisión, cine y música.

“Me encuentro con un personaje que me abrió muchísimas puertas, muchísimas puertas, tanto para la televisión, en la música, en el cine, un personaje entrañable, un personaje valiente, un personaje auténtico, contestatario, contraculturoso”.

Con el paso del tiempo, su relación con Guillermo también cambió. Ya no observa al personaje desde el mismo lugar que hace dos décadas, sino desde la experiencia acumulada como actor.

De hecho, Figueroa considera que el personaje terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que alguna vez temió: en lugar de limitarlo profesionalmente, le permitió explorar nuevas posibilidades.

El presskit señala que el actor participó en más de cinco temporadas de la obra tanto en México como en España y que su interpretación de Guillermo se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de su relación con el montaje.

Durante su etapa en España, además, Figueroa tuvo la oportunidad de interpretar distintos personajes. Originalmente había llegado para interpretar a Colate, pero posteriormente los responsables de la producción descubrieron que había interpretado a Guillermo en México y le pidieron realizar también algunas funciones como ese personaje.

Para el actor, eso significó entrar en dos atmósferas emocionales completamente diferentes.

José Daniel Figueróa como "Guillermo" en Hoy No Me Puedo Levantar Foto: Patricio Gou @gouphotography

Lo que Guillermo le enseñó sobre sí mismo

Quizá uno de los aspectos más interesantes del regreso de José Daniel Figueroa es que su relación con Guillermo ya no se limita al terreno profesional.

Después de 20 años, el personaje se convirtió también en una especie de compañero de viaje.

Figueroa explica que una de las principales enseñanzas que recibió de Guillermo fue aprender a sentirse orgulloso de quien es.

“Me enseñó a poderme sentir orgulloso de quien soy, o sea, orgulloso de mi persona, de mis gustos, de mis preferencias, a no avergonzarme de quien soy”.

El actor también habla de la importancia de celebrar la propia identidad y de reconocer las circunstancias personales desde un lugar de aceptación.

“Poder ondear la bandera de lo que uno es, los colores, poder celebrar mis colores”.

Para Figueroa, Guillermo también está relacionado con una idea fundamental: el amor.

“Creo que el lugar más sano y más bello desde el que Guillermo existe es porque lo hace desde el amor”.

El presskit retoma justamente esta dimensión del personaje y señala que Guillermo le permitió a Figueroa cuestionar prejuicios, conectar con sus propios temores y reconocer el valor de mostrarse como uno es.

Después de dos décadas, el actor considera que parte de la persona que es actualmente tiene relación con todo aquello que aprendió durante aquella etapa.

“Gracias a ti parte de lo que tú me has dado es la persona que soy el día de hoy”.

José Daniel Figueróa como "Guillermo" en Hoy No Me Puedo Levantar Foto: Patricio Gou @gouphotography

Un reencuentro que también ocurrió fuera del escenario

La reunión del elenco original no solamente ha significado volver a compartir escena.

También ha permitido recuperar una dinámica personal que se construyó durante los primeros años de la obra.

Figueroa explicó que, aunque los integrantes del elenco han mantenido comunicación a lo largo del tiempo, volver a convivir diariamente durante los ensayos produjo una sensación similar a regresar a una familia.

“Tener la oportunidad de estar con gente que son casi tus hermanos en un espectáculo y poder estar, de verdad hemos disfrutado muchísimo de los ensayos”.

Incluso después de terminar una etapa intensa de ensayos y funciones, el actor contó que el elenco comenzó a extrañarse prácticamente de inmediato.

“Hoy que es el primer día que no nos vemos en casi un mes y medio, ya todos nos mandamos un mensaje en la mañana diciéndonos ‘oigan es que sí los extraño desgraciados’”.

La convivencia incluyó ensayos de canciones, coreografías, bromas y momentos cotidianos que volvieron a unir al grupo.

Y hay algo que particularmente sorprendió a Figueroa: observar a Gerardo González, un actor con una trayectoria consolidada y 65 años, integrarse físicamente al espectáculo con la misma energía que el resto del elenco.

“Saber a un hombre de 65 años corriendo, bailando, subiendo, bajando, cantando como cualquiera de nosotros, es que es una cosa maravillosa”.

Para el actor, esa energía es una de las grandes satisfacciones del reencuentro.

José Daniel Figueróa como "Guillermo" en Hoy No Me Puedo Levantar Foto: Patricio Gou @gouphotography

“Hoy No Me Puedo Levantar” como punto de inflexión

La trayectoria de José Daniel Figueroa se ha extendido a teatro, televisión y cine. Entre sus trabajos audiovisuales mencionados en el presskit aparecen “El Último Rey”, “El Amor Invencible”, “El Precio de Amarte”, “¡Ahí te encargo!” y “Una Familia Complicada”, además de su participación en otros proyectos teatrales.

Sin embargo, cuando se le pregunta cuál ha sido uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera, el actor no duda.

“Sin lugar a dudas, de verdad te lo juro, a mí Guillermo y Hoy No Me Puedo Levantar y Nacho Cano y las canciones de Mecano, a mí me han abierto muchísimas puertas en mi carrera”.

Figueroa describe aquel momento como si hubiera recibido una oportunidad inesperada.

“Fuimos los afortunados a los que nos tocó que La Varita Mágica nos señalara y nos dijera ‘ahorita les toca a ustedes’”.

A partir de ahí, explicó, llegaron nuevas oportunidades en televisión, cine y música, además de presentaciones en importantes escenarios.

Para él, sin embargo, una de las mayores satisfacciones no está únicamente en haber trabajado en grandes producciones, sino en que directores y productores confíen en su capacidad para interpretar personajes diferentes.

¿Qué pueden encontrar las nuevas generaciones en la obra?

Una de las preguntas inevitables al hablar de una producción que regresa 20 años después es si puede conectar con espectadores que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó.

Para Figueroa, la respuesta está en la música.

El actor considera que las canciones de Mecano mantienen una capacidad especial para conectar con distintas generaciones porque sus temas no se limitan a una época determinada.

“Las canciones de Mecano son muy poderosas”.

Y explica que sus letras hablan de identidad, amor, arte y de distintas formas de comprender el mundo.

“Habla de la identidad humana, habla del amor y no nada más del amor entre un hombre y una mujer, habla del amor en muchas formas, habla del arte, habla de cómo comprendemos el mundo y la existencia”.

Por eso considera que el público joven también puede encontrar elementos con los cuales identificarse.

Después de las primeras funciones, el elenco comenzó a percibir una respuesta positiva de los espectadores.

“Llevamos cuatro funciones y nos hemos dado cuenta de que la gente sale completamente extasiada así como nosotros”.

Después de 20 años regresa la obra musical "Hoy no me puedo levantar" Especial

¿Cuándo y dónde ver “Hoy No Me Puedo Levantar: 20 años después”?

La temporada especial se presenta en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México y reúne nuevamente al elenco original de 2006. De acuerdo con el presskit, la temporada comenzó el 25 de julio y contempla funciones hasta septiembre.

Durante la entrevista, José Daniel Figueroa explicó que quedaban pocas localidades disponibles y recomendó consultar directamente la disponibilidad en Ticketmaster.

“Ya tenemos un sold out técnico, o sea, casi todas las funciones están llenas, gracias a Dios”.

El actor señaló que todavía quedaban funciones durante el siguiente fin de semana, incluyendo horarios de 5:00 y 8:30 de la noche los sábados, además de una función dominical a la 1:00 de la tarde, y posteriormente habría presentaciones durante las últimas semanas de agosto y la primera de septiembre.

Debido a que la disponibilidad de boletos puede cambiar, lo recomendable es consultar directamente la plataforma de venta antes de acudir.

Figueroa cerró con una invitación que resume perfectamente el espíritu de este reencuentro:

“De verdad quedan poquitos boletos, pero si los encuentran, por favor, cómprenlos y vayan a vernos, porque la vamos a pasar muy bien, les prometo que no van a salir igual que como entraron”.

Los boletos están disponibles a través del sistema Ticketmaster.