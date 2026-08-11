¿Diario de la Princesa 3 sin Clarisse Renaldi...? Julie Andrews explica por qué no regresará como la icónica abuela de Anne Hathaway

Julie Andrews “Creo que estoy retirada”, dijo respecto a la actuación en pantalla.

El Diario de la Princesa se consolidó como uno de los clásicos de cine adolescente y comedia romántica más importantes del nuevo siglo tras sólo dos entregas, por lo que una tercera parte a la historia de Mia Thermopolis Renaldi (interpretada por Anne Hathaway, actual rostro de las éxitos taquilleros del 2026) ha sido ansiado por los y las fans durante casi veinte años.

Sin embargo, a pesar de que han surgido actualizaciones sobre la película que finalmente dan forma al proyecto, Julie Andrews impactó al público tras anunciar que no volverá para el Diario de la Princesa 3 en su icónico papel de Clarisse Renaldi, la reina de Genovia —previo a la coronación del personaje de Hathaway— y abuela de la cómica protagonista.

Julie Andrews explica por qué no volverá para El Diario de la Princesa 3

Tal como fue predicho por el final de la segunda película de esta emblemática historia, “el águila vuela por última vez”, expresión que la guardia real de Clarisse Renaldi utiliza para despedir a la Reina de su puesto y dar la bienvenida a la joven princesa como la nueva gobernante de Genovia, Julie Andrews se retira de la tercera entrega, entristeciendo a millones de fans que esperaban con ansias su aparición.

“Creo que, la verdad, ya superé esa etapa”, declaró Andrews en entrevista con The Hollywood Reporter, señalando que el término más cercano podría ser “estar retirada” de la actuación en pantalla, pues ahora su carrera se enfoca más en otros proyectos personales y que le permitan actuar desde casa.

La aclamada actriz explicó que ahora se dedica a otro tipo de trabajo: “escribo libros y grabo muchos podcasts y locuciones”; en la actuación de voz, las participaciones estelares de Andrews en la última década se destacan por películas como Minions: El origen de Gru, o la popular serie de Netflix, Bridgerton.

“Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad”, compartió con el medio, añadiendo que —pese a su ausencia en el proyecto— siente curiosidad por ver qué es lo que ofrecerá la nueva película.

Sin embargo, Disney no se aparta por completo de la emblemática actriz británica, ya que el mes pasado anunció que un documental de Andrews está en desarrollo.

Dicho proyecto pretende seguir la trayectoria, vida, obstáculos y superación que la famosa Mary Poppins ha afrontado con “gracia indestructible” y será producido This Machine, que pertenece a Sony Pictures Television, y contará con la dirección de RJ Cutler.

¿Cuándo se estrenará El Diario de la Princesa 3?

Cuatro años atrás, en 2022, The Hollywood Reporter informó que un guión de la querida franquicia de Disney —inspirada en la saga literaria de Meg Cabot, The Princess Diaries—, estaba en desarrollo, lo que encendió el entusiasmo de miles de fans alrededor del mundo.

No obstante, el proyecto todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial; a pesar de esto, ha tenido avances significativos como un guión que podría ser definitivo y la confirmación de Adele Lim (Crazy Rich Asians, Raya y el último dragón) como la directora de la entrega.