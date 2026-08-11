Delilah llega al Arre Pepsi con una propuesta que conecta sus raíces mexicanas y adelanta nueva música

Delilah llegará al Festival Arre Pepsi Black 2026 Foto: IG/Delilah

Para Delilah, volver a México no es solamente una fecha más dentro de su agenda. La Ciudad de México representa un espacio especial para una artista que ha crecido entre dos culturas y que ha encontrado en esa dualidad una de las principales características de su identidad musical.

“Me siento muy emocionada, muy agradecida por poder regresar”, compartió la cantante durante una entrevista con La Crónica de Hoy, al hablar sobre su próxima presentación en el Festival Arre Pepsi.

Después de un periodo sin cantar frente al público de la capital mexicana, Delilah asegura estar especialmente ilusionada por regresar a un escenario que le permitirá conectar nuevamente con sus seguidores y, al mismo tiempo, encontrarse con distintas generaciones y propuestas de la música mexicana y latina.

La presentación será también una oportunidad para mostrar hacia dónde está evolucionando su proyecto.

La música de Delilah nace de una combinación de influencias que estuvieron presentes desde su infancia. Por un lado, las canciones mexicanas que escuchaba en casa junto a su familia; por otro, los sonidos de artistas internacionales que formaron parte de su crecimiento.

Entre sus referentes aparecen nombres tan distintos como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Britney Spears, Black Eyed Peas y Linkin Park.

Esa mezcla terminó convirtiéndose en una parte natural de su manera de crear.

“Crecí siempre escuchando música en inglés y en español”, explicó.

Su identidad bicultural no se limita al idioma. También aparece en la producción de sus canciones, donde busca combinar elementos de la música regional mexicana con sonidos asociados al pop contemporáneo.

En sus trabajos más recientes, Delilah ha explorado terrenos cercanos al dream pop y el pop alternativo, sin dejar de lado las raíces que forman parte de su historia.

La artista considera que experimentar con diferentes sonidos es precisamente una de las maneras de descubrir quién eres como músico.

Para ella, mezclar géneros no significa abandonar las raíces, sino encontrar nuevas formas de expresarlas.

“Estoy experimentando y haciendo un poco de español en mis canciones”, señaló.

Del regional mexicano al dream pop

Una de las características más interesantes de la propuesta de Delilah es precisamente la forma en que combina elementos que, a primera vista, podrían parecer distantes.

Sus raíces mexicanas conviven con una sensibilidad pop y una producción contemporánea que le permite moverse entre diferentes públicos.

Sus sencillos “Malibú” y “Na Na Na” forman parte de esta etapa y muestran esa búsqueda de equilibrio entre sonidos actuales y elementos vinculados con su identidad.

Delilah no parece interesada en encerrarse en una sola etiqueta.

Por el contrario, considera que la música actual permite experimentar y que cada artista puede tomar elementos de diferentes lugares para construir algo propio.

“Experimentando ayuda a encontrar a ti misma”, explicó al hablar sobre la importancia de probar nuevas combinaciones musicales.

Esa libertad creativa será particularmente importante durante su presentación en el Arre, un festival que reúne propuestas de diferentes generaciones y vertientes de la música mexicana.

¿Qué prepara Delilah para el Festival Arre Pepsi?

Una de las principales expectativas alrededor de su presentación está relacionada con el material que podría mostrar durante el festival.

Delilah adelantó que su espectáculo incluirá canciones que continúan con la mezcla de sonidos que caracteriza su proyecto y dejó abierta la posibilidad de interpretar una canción inédita que todavía no ha sido lanzada oficialmente.

También prepara algunos covers que, de acuerdo con la cantante, podrían convertirse en uno de los momentos que más disfrute el público.

“Tal vez voy a cantar una canción que ahorita ya no ha salido, y unos covers”, adelantó.

La presentación, por lo tanto, no solamente servirá para escuchar algunos de sus temas conocidos. También podría convertirse en una ventana hacia la siguiente etapa de su carrera.

Para una artista que todavía está construyendo su catálogo, tocar material nuevo frente a una audiencia tan amplia representa además una oportunidad para medir la conexión que esas canciones pueden generar en vivo.

¿A quién quiere ver Delilah en el Arre?

Delilah no llegará al festival únicamente como artista. También lo hará como fan.

Entre los proyectos que más ganas tiene de ver se encuentran Gabito, Nueva H y Los Tucanes de Tijuana, además de artistas pertenecientes a la llamada familia Z.

La cantante reconoce que el festival representa una oportunidad para descubrir sonidos diferentes y encontrarse con músicos que admira.

Incluso hay un nombre con el que le gustaría llevar su propuesta un paso más allá: Gabito.

Durante la conversación, Delilah reconoció que una colaboración con él sería algo que le parecería especialmente interesante.

Y no sería la única colaboración soñada.

Cuando piensa en el futuro, la cantante también menciona a Latin Mafia, Humbe, Billie Eilish, Rosalía, Natanael Cano y otros integrantes de la familia Z como artistas con quienes le gustaría trabajar.

La lista muestra también el espectro musical en el que se mueve Delilah: desde proyectos mexicanos contemporáneos hasta figuras internacionales del pop.

Una artista que quiere que su público pueda llorar, bailar y cantar

Más allá de los géneros o de las colaboraciones, Delilah tiene claro qué quiere provocar con sus canciones.

Su objetivo no es solamente que el público escuche su música, sino que pueda reconocerse en ella.

La cantante quiere que sus canciones acompañen diferentes emociones: desde el baile y la celebración hasta los momentos más vulnerables.

“Quiero que la gente pueda sentir que pueden conectar con mi música”, explicó.

Incluso desea que sus seguidores lleguen a sentir una cercanía personal con ella, como si las canciones fueran la conversación entre dos personas que atraviesan experiencias similares.

La idea de identificación es fundamental para entender su propuesta.

Delilah quiere que alguien pueda escuchar una canción y pensar: “ella me entiende”.

Y esa conexión puede manifestarse de muchas maneras: llorando, bailando, gritando o simplemente cantando.

Delilah y el reto de construir una carrera entre dos países

El crecimiento de Delilah también ocurre dentro de una industria musical cada vez más internacional.

Actualmente forma parte del catálogo de Interscope Records, uno de los sellos discográficos más importantes de la industria, y reconoce que llegar hasta ese punto desde una ciudad pequeña no ha sido sencillo.

La cantante destaca especialmente el acompañamiento que ha recibido de su equipo, conformado en buena medida por mujeres que, según explica, la han impulsado durante este proceso.

Para ella, formar parte de una estructura internacional significa también tener la posibilidad de representar su identidad y llevar una propuesta que nace de la combinación de México y Estados Unidos hacia públicos más amplios.

Su objetivo, sin embargo, no parece limitarse a conseguir presencia en un solo mercado.

Delilah quiere seguir construyendo una carrera que pueda desarrollarse tanto en México como en Estados Unidos y, eventualmente, en otros territorios.

¿Qué viene para Delilah?

El siguiente capítulo de su carrera estará marcado por más canciones y por la exploración de esa mezcla entre música regional mexicana y pop que poco a poco se ha convertido en una de sus principales características.

La artista adelantó que viene más música y que continuará experimentando con esta combinación de sonidos.

También mantiene abierta la puerta a nuevas colaboraciones.

Entre sus deseos están trabajar con proyectos como Latin Mafia y Humbe, además de artistas como Billie Eilish y Rosalía. En el terreno de la música mexicana contemporánea, también imagina posibles colaboraciones con Natanael Cano, Gabito o integrantes de la familia Z.

Por ahora, el siguiente paso está en la Ciudad de México.

Su participación en el Festival Arre Pepsi representa para Delilah una nueva oportunidad para mostrar la evolución de una propuesta que todavía está en construcción, pero que tiene algo muy claro: sus raíces mexicanas no son un elemento del pasado, sino una parte viva de la música que quiere llevar hacia nuevos territorios.

Y mientras prepara nuevas canciones, colaboraciones y presentaciones, Delilah llega al Arre con la intención de hacer algo que parece sencillo, pero que para ella es fundamental: conseguir que el público se vea reflejado en sus canciones.