Baja Beach Fest: un éxito musical, en taquilla y fiesta para Rosarito y Tijuana de la mano de Anuel AA, Yandel, Junior H, Sean Paul y más

El Baja Beach Fest llevó a cabo su edición 2026 con algo más que música, escenarios llenos y miles de asistentes que disfrutaron al máximo de los exponentes más representativos de la música urbana actual. Asimismo, el festival dejó una derrama económica superior a los 300 millones de pesos en Baja California y convirtió a Rosarito y Tijuana en dos de los puntos con mayor movimiento turístico durante el fin de semana del 7 al 9 de agosto.

Además de la diversión y el impacto artístico, el brazo económico alcanzó a hoteles, restaurantes, bares, comercios, transporte y distintos prestadores de servicios, en una jornada que puso nuevamente bajo los reflectores la capacidad turística de la frontera mexicana.

Baja Beach Fest impulsa la economía de Rosarito

Rosarito fue uno de los principales beneficiados por la llegada de visitantes. La actividad generada alrededor del Baja Beach Fest no se concentró únicamente en el espacio donde se realizaron los conciertos.

Hoteles, restaurantes y establecimientos registraron una intensa actividad durante el fin de semana, mientras que los visitantes aprovecharon su estancia para consumir en distintos negocios de la ciudad.

Para una localidad donde el turismo representa una pieza importante de la economía, la llegada masiva de asistentes significó un respiro para numerosos establecimientos y trabajadores.

Así, el impacto económico del Baja Beach Fest fue mucho más amplio que la venta de boletos o el consumo dentro del festival, dejando ver que la descentralización de este tipo de espectáculos brinda una oportunidad significativa para distintos lugares de la república.

Tijuana reporta ocupación hotelera del 100%

La actividad tampoco se quedó en Rosarito. Tijuana alcanzó una ocupación hotelera del 100% durante el fin de semana del festival, de acuerdo con la información difundida sobre los resultados de esta edición.

La cercanía entre ambas ciudades permitió que una parte importante de los visitantes se distribuyera por la región, lo que también favoreció a hoteles, restaurantes, bares y otros negocios tijuanenses.

El resultado muestra cómo un evento celebrado en una ciudad puede generar beneficios económicos en otros puntos de Baja California, particularmente en una zona donde existe un constante flujo turístico entre ambos lados de la frontera.

Un festival que trasciende la música

De unos años para acá, el Baja Beach Fest se ha convertido en uno de los eventos de música latina con mayor capacidad de convocatoria en la región. Sin embargo, sus resultados económicos muestran otra cara del festival: su capacidad para atraer visitantes y activar distintos sectores productivos.

La derrama económica de más de 300 millones de pesos representa uno de los principales indicadores del impacto que puede tener el turismo asociado a grandes espectáculos.

El resultado del Baja Beach Fest 2026 vuelve a colocar a Baja California como un destino atractivo para el turismo relacionado con conciertos y grandes eventos.

La combinación de playas, gastronomía, vida nocturna, hoteles y cercanía con Estados Unidos ofrece a los visitantes opciones que van más allá de acudir al festival.

Con una derrama que superó los 300 millones de pesos y hoteles llenos en Rosarito y Tijuana, la edición más reciente dejó claro que la música puede ser el motivo del viaje, pero el beneficio económico termina recorriendo buena parte de la ciudad destino.

En esta ocasión, el escenario fue apenas una parte de la historia. El verdadero movimiento se vio también en los restaurantes, hoteles y negocios que recibieron a los visitantes durante todo el segundo fin de semana de agosto.