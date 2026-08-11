Rosario Dawson Rosario Dawson confirma que eliminaron su escena de Spiderman: Brand New Day ¿Por qué quedó fuera del corte final? (X: (@LaButacaAzul) / Instagram: (@spidermanmovie))

La actriz Rosario Dawson, cuya presencia en el Universo Cinematográfico de Marvel es sumamente valorada por su interpretación de Claire Temple, la enfermera encargada de curar a los superhéroes en las series de la franquicia, reveló que su participación fue completamente eliminada del corte final de la nueva película Spider-Man: Brand New Day.

¿Cómo se dio a conocer la eliminación de la escena de Rosario Dawson?

La revelación se dio durante su participación en la convención GalaxyCon en Raleigh, Carolina del Norte.

Durante la sesión de preguntas y respuestas del panel dedicado a Daredevil, un fanático entre el público le preguntó con qué superhéroe le gustaría trabajar en pantalla, a lo que Dawson respondió de manera sorpresiva: “Podría decir Spider-Man. De hecho, rodé una escena para la nueva película de Spider-Man, pero la eliminaron”, confirmó la actriz.

Ante el descontento de los fanáticos presentes en el salón, la estrella de Marvel abordó la situación de una manera optimista, compartiendo la divertida reacción que tuvo su familia al enterarse del recorte de la escena en Spider-Man: Brand New Day: “Se lo conté a mi madre y ella me dijo: ‘Qué fastidio, ahora no podré publicar las fotos’. Y yo le respondí: ‘Claro, mamá, me han quitado de la película y tu único problema es que no puedas subir tus fotos del detrás de cámaras’”, relató la Dawson.

¿Por qué quedó fuera de la película la escena de Claire Temple?

Según declaraciones de los guionistas del filme, Chris McKenna y Erik Sommers, la secuencia tuvo que ser descartada por cuestiones de tiempo en el metraje.

En dicha escena, Claire Temple atiende a nuestro herido vecino arácnido Peter Parker (interpretado por Tom Holland) en el hospital tras el brutal enfrentamiento contra el Escorpión (interpretado por Michael Mando).

Los creativos señalaron que, aunque la escena fue lo bastante buena, con un fuerte valor nostálgico, el tiempo en el montaje les jugaba en contra, lo que los obligó a prescindir de ella.