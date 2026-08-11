Nanpa Básico habla de Colombia y anuncia concierto en el Palacio de los Deportes

El rapero colombiano, Nanpa Básico, ofreció conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Nanpa Básico no es ajeno a las dificultades que atraviesa Colombia. El rapero, originario de Medellín, estuvo pendiente de la situación de su país tras el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026, mientras se encontraba en México para hablar sobre sus próximos proyectos y su gira.

En medio de este contexto, el artista destacó la capacidad de los colombianos para mantener la esperanza pese a los momentos complicados.

“Colombia es un país con mucha esperanza”, aseguró Nanpa Básico, una frase que refleja también buena parte de la sensibilidad que ha caracterizado su propuesta musical.

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente de Colombia provocó graves afectaciones y movilizó a los equipos de emergencia. El balance de víctimas continuaba aumentando durante el 11 de agosto, mientras las autoridades mantenían las labores de rescate y atención a las zonas afectadas.

El rapero colombiano, Nanpa Básico, ofreció conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Nanpa Básico y su próximo concierto en México

Mientras Colombia enfrenta este difícil momento, Nanpa Básico continúa con una etapa importante de su carrera y prepara una nueva visita a México.

El músico colombiano llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el domingo 30 de agosto de 2026, donde ofrecerá un concierto a partir de las 19:00 horas. La fecha está confirmada por Ticketmaster y OCESA.

La presentación forma parte de la gira relacionada con su proyecto “Que Tin y Que Tan”, con la que el artista busca llevar su música a diferentes ciudades y reencontrarse con sus seguidores.

Antes de llegar a la capital, Nanpa Básico tiene programadas presentaciones en otras ciudades mexicanas, entre ellas Monterrey y Guadalajara.

¿A qué suena Nanpa Básico?

La propuesta de Nanpa Básico se ha caracterizado por combinar rap, hip hop y una fuerte carga emocional. Sus canciones abordan temas como el amor, el desamor, la nostalgia, la vulnerabilidad y las experiencias personales.

Esa conexión emocional le ha permitido construir una audiencia que va más allá de Colombia y que también ha encontrado en México uno de sus públicos importantes.

Su música suele partir de experiencias personales para convertirlas en historias con las que sus seguidores pueden identificarse. Por ello, sus canciones han encontrado espacio entre quienes buscan en el rap algo más que una expresión urbana: una manera de hablar sobre lo que sienten.

La esperanza como mensaje de su gira

Las declaraciones de Nanpa Básico sobre Colombia adquieren un significado especial debido al momento que atraviesa el país.

Más allá de la tragedia provocada por el terremoto, el artista decidió poner el foco en la capacidad de los colombianos para mantenerse unidos y mirar hacia adelante.

Ese mensaje coincide con una de las características más reconocibles de su música: hablar de momentos difíciles sin perder completamente la posibilidad de encontrar una salida.

El rapero colombiano, Nanpa Básico, ofreció conferencia de prensa en el Palacio de los Deportes Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Ahora, esa mirada viajará nuevamente a México.

El próximo 30 de agosto, Nanpa Básico subirá al escenario del Palacio de los Deportes para encontrarse con sus seguidores y presentar en vivo una nueva etapa de su carrera.

Para el artista, será también una oportunidad para demostrar por qué su propuesta ha conseguido conectar con una audiencia cada vez más amplia en Latinoamérica.

Y mientras Colombia comienza el largo proceso de recuperación tras el terremoto, Nanpa Básico mantiene presente a su país y resume su sentir en una idea sencilla: la esperanza sigue siendo parte de Colombia.