Se cancelan los conciertos de Rod Stewart en México 2026: ¿Cuál fue el motivo y cómo pedir el reembolso de mi boleto?

Cancelación Rod Stewart El cantante británico tenía tres presentaciones programadas en nuestro país en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey que ya no se realizarán.

Este miércoles 12 de agosto de 2026, OCESA informó oficialmente la cancelación de las tres presentaciones que Rod Stewart tenía programadas en México como parte de su gira de despedida The Final Run (también referida como One Last Time).

Los shows cancelados eran:

9 de septiembre de 2026 | Estadio Borregos, Monterrey, Nuevo León.

11 de septiembre de 2026 | Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, Jalisco.

13 de septiembre de 2026 | Palacio de los Deportes, Ciudad de México

¿Por qué canceló Rod Stewart sus conciertos en México?

Según el aviso oficial de OCESA, los conciertos se cancelaron porque el artista deberá tomar un periodo de recuperación por recomendación de sus médicos. Tras una evaluación médica, Sir Rod Stewart (81 años) se sometió con éxito a un procedimiento rutinario de colocación de un stent coronario. Los médicos están satisfechos con su recuperación; el cantante se encuentra muy bien y ya ha retomado sus actividades cotidianas con normalidad.

Por indicación médica, tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse y recobrar plenamente su condición física antes de regresar a los escenarios. Esto le impide continuar con las fechas actualmente programadas de su gira.El propio Rod Stewart compartió un mensaje:

“Ya me siento mejor y estoy recuperándome muy bien. Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todas las personas que me han cuidado de manera extraordinaria. Estoy profundamente decepcionado por tener que perderme estos shows y lamento mucho no poder estar con mis fans, pero espero volver muy pronto a los escenarios para pasarla bien con todos ustedes nuevamente”.

¿Cómo pedir el reembolso por los boletos cancelados de Rod Stewart?

Si la compra se realizó en línea a través Ticketmaster, el reembolso total de la compra, incluyendo los cargos por servicio de, se reflejará automáticamente en la tarjeta con la que se adquirieron los boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria correspondiente.

Si la compra se realizó en taquilla o puntos de venta físicos, los asistentes podrán solicitar el reembolso en el mismo lugar donde efectuaron la compra en los próximos días.