Coyote vs ACME debuta con 100% en Rotten Tomatoes: “Una obra maestra que merece ser un fenómeno”

Coyote vs ACME Primeras críticas de Coyote vs ACME la posicionan con un debut perfecto en Rotten Tomatoes.

Durante generaciones, el cine de animación ha peleado por un sitio digno en la industria cinematográfica para recibir el nivel de reconocimiento merecido al producir historias que brindan el mismo valor emocional y de complejidad personal que cualquier filme de acción real.

A pesar de haber sido un camino largo, y que todavía presenta sus complicaciones, el arte animado persiste con fuerza, siendo uno de sus casos más recientes Coyote vs ACME, la película híbrida entre dibujos animdos y personas reales que Warner Bros. desechó en 2023 y fue milagrosamente salvada a último momento para llegar a los cines del mundo, recordándole a la audiencia por qué los Looney Tunes lideraron la televisión durante generaciones.

Tal hazaña, lograda por el acuerdo con la compañía independiente Ketchup Entertainment —la cual adquirió los derechos globales de la película—, finalmente disfruta los frutos de su tormentoso camino al estreno en cines, pues las primeras críticas de Coyote vs ACME señalan que el filme rescatado “es una obra maestra divertidísima y conmovedora”, un clásico de los Looney Tunes que resucita la magia de los mismos y, en algunas reacciones, incluso es señalada como la Space Jam o ¿Quién engañó a Robert Rabbit? de la era moderna.

El cine animado gana de nuevo: las primeras críticas de Coyote vs ACME le otorgan un debut perfecto en Rotten Tomatoes

Injustamente archivada en julio de 2023, destino que padecieron diversos proyectos más de Warner Bros., Coyote vs ACME arrancó su proceso de estreno el año interior, generando desde entonces una masiva respuesta de los y las fieles al cine de animación que inmediatamente subieron al tren del proyecto para demostrar al mundo que el arte animado es un elemento esencial para contar historias y crear conexiones profundas con la audiencia.

Esta película, que cuenta con la producción de James Gunn, co-CEO de DC Studios y cineasta, la dirección de Dave Green y un guión de Samy Burch, nominada a los premios Oscar por Mejor Guión Original tras su trabajo en May December, está inspirada en un artículo humorístico publicado por The New Yorker, y del mismo arranca su premisa: Wile E. Coyote presenta una demanda contra la empresa que creó todos los artefactos defectuosos que le causaron continuos daños en múltiples ocasiones de su eterna caza al Correcaminos.

The trailer ACME doesn’t want you to see. Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/8ADr6p9w1V — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 22, 2026

“No puedo creer que casi llegamos a un mundo donde nadie pudiera ver esta película”, escribe la crítica Tessa Smith para Mama’s Geeky, resaltando la importancia del rescate de Coyote vs ACME que hoy deriva en un filme “conmovedor y de gran corazón” al alcance de todo el mundo.

Tori Brazier, por su parte, asegura que “merece convertirse en un fenómeno”, calificando a la película híbrida entre animación y acción real como una propuesta aún mejor que la noventera Space Jam al traer de vuelta a los Looney Tunes de manera gloriosa. “Como suele ocurrir con las mejores películas familiares”, agerga, “no estoy segura de si es más para niños o para adultos”.

Y es que Coyote vs ACME explora más allá del humor, pues dado que la trama gira en torno a un juicio público contra una empresa corporativa que hará lo necesario para mantener su reputación a costa del bienestar de quienes no tienen voz, la premisa es un poco demasiado real, incluso con sus acertados elementos caricaturescos.

“Quizás los altos cargos de Warner Bros. miraron Coyote vs ACME y se vieron reflejados demasiado en ACME”, remata Witney Seibold, crítico de cine para Slashfilm.

Coyote vs ACME: ¿comedia nostálgica o la mejor película de los Looney Tunes?

Después de que Warner Bros. decidiera la abrupta cancelación de Coyote vs ACME y la retirara del catálogo como parte de una deducción fiscal millonaria (es decir, pagar menos impuestos al declarar el proyecto como “una pérdida”) en julio de 2023, la respuesta del público fue inmediata y masiva; más de 18 mil firmas fueron acumuladas contra la decisión en pocas semanas e incluso varios cineastas suspendieron reuniones con el estudio en señal de protesta a la estrategia contable.

“La película sin duda merece ser estrenada, y gracias a la distribuidora independiente Ketchup Entertainment, que la compró a Warner Bros. por 50 millones de dólares, ahora lo será. Pero, ¿merecerá la pena la compra?”, reflexiona Owen Gleiberman para Variety, quien —en su crítica— principalmente señala una “falta de anarquía” comparada a la caótica naturaleza de los Looney Tunes que tanto les caracterizó durante décadas.

De acuerdo con el crítico estadounidense, Coyote vs ACME se limita a ofrecer “una mirada educada y ligeramente simpática a la locura de los dibujos animados de antaño”, cuyo desarrollo está repleto de guiños y referencias a los Looney Tunes mediante una comedia judicial, sin embargo, no completa la vorágine de antaño, sino que la califica como “castrada y dócil”.

No obstante, el medio especializado en cine y entretenimiento, DiscussingFilm, rescata este detalle de Coyote vs ACME como una carta de amor a los dibujos animados originales, un proyecto que comprende el humor y la esencia que hicieron de los Looney Tunes un elemento tan icónico de la cultura pop, incluso si la película no llega a reemplazar a ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, comedia híbrida definitiva.

“Aunque tampoco lo necesita”, aclara Nicolás Delgadillo, “Lo que sí logra es algo posiblemente más importante para los propios Looney Tunes: comprende por qué esta franquicia ha perdurado durante generaciones. Cada chiste, cada detalle de los personajes, cada pincelada, digital o no, tiene sus raíces en una inspiración clara y genuina”.