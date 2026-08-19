Inde Navarrette Inde Navarrette se convierte en la actriz más cotizada de Hollywood y ya habría rechazado papel en la película ‘Heat 2’ (Instagram: (@indenavarrette))

La trayectoria cinematográfica de Inde Navarrette atraviesa por su momento más destacado en la industria del cine.

Luego de ganar reconocimiento internacional por su interpretación de Nikki Freeman en el largometraje de terror Obsession, dirigido por Curry Barker para Focus Features.

La actriz de 25 años pasó de roles recurrentes en producciones televisivas como 13 Reasons Why y Superman & Lois a ser una de las figuras más cotizadas de la industria en Hollywood.

El proyecto de Focus Features, producido con un presupuesto modesto de 750,000 dólares, roza los 500 millones de dólares en la taquilla global, posicionando la interpretación de Navarrette en las conversaciones de la crítica para la próxima ceremonia de los premios Oscar.

Su llegada a los X-Men y el conflicto de agenda con Heat 2

La semana pasada se confirmó de manera oficial el reparto de la nueva generación de mutantes para el Universo Cinematográfico de Marvel y Disney, donde Inde Navarrette interpretará a Rogue, compartiendo espacio con un elenco que incluye a Adam Driver y Sadie Sink.

Sin embargo, el compromiso firmado con la franquicia de Marvel le impidió sumarse a otro proyecto de alto perfil:

Navarrette figuraba como la candidata principal del director Michael Mann para interpretar a Sharlene (personaje que encarnó Ashley Judd en la cinta original de 1995) en la secuela Heat 2, compartiendo pantalla con Leonardo DiCaprio y Christian Bale.

Dado que el rodaje de Heat 2 está programado para iniciar en otoño de 2026, la agenda de filmación coincidió de forma directa con la producción de la cinta de Marvel, obligando a la actriz a declinar la propuesta.

El rechazo a ofertas millonarias en el género de terror

El estatus actual de Navarrette ha elevado las exigencias de su equipo de representación al momento de seleccionar futuros papeles.

Reportes de productores de la industria confirman que la actriz rechazó una oferta de 2.5 millones de dólares para protagonizar Invertigo, una cinta de terror dirigida por Mattias Hoehne sobre un grupo de adolescentes atrapados en una montaña rusa, proyecto que aún no cuenta con fecha de estreno.

Productores de la industria señalan que la actriz se encuentra en la lista de actores y actrices más cotizados de múltiples estudios, lo que le permite descartar ofertas de gran presupuesto para priorizar papeles protagónicos y proyectos con proyección a premios.