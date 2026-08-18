¡Gorillaz regresa a México!: Recinto, fecha y venta de boletos para ‘The Mountain Tour’

Gorillaz La banda virtual tendrá dos fechas en México este año. (cuartoscuro y Ocesa)

La banda virtual Gorillaz regresará a México después de cuatro años. El proyecto musical de Damon Albarn tendrá un concierto en Guadalajara.

Gorillaz regresa a México con ‘The Mountain Tour’: ¿Cuándo es su concierto y cómo adquirir boletos?

La banda iniciada por el músico Damon Albarn y el artista Jamie Hewlett —quien dio vida a los miembros ficticios del conjunto Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2-D y Noodle— ha producido algunos de los álbumes más emblemáticos de la últimas décadas, lo cuales incluyes Demon Days (2005) y Plastic Beach (2010). La banda es conocida por mezclar géneros y colaborar con leyendas musicales como MF Doom y Lou Reed, así como también por impulsar talentos emergentes.

The Mountain (2026), el ambicioso álbum inspirado en la instrumentación hindú, es el proyecto más reciente de la banda. Incluye la participación de artistas como Idles, Trueno y Sparks.

Aunque Damon Albarn ha venido a México de manera reciente, colaborando con la banda con Africa Express en el Festival Internacional Cervantino del año pasado, el músico inglés no ha traído a la banda virtual desde que encabezó el Festival Puls GNP de Querétaro en 2022.

Este año, sin embargo, regresarán con dos espectáculos confirmados. Además de su participación en el próximo Corona Capital, Gorillaz tendrá su propio show en diciembre en Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, Jalisco el miércoles 9 de diciembre

La venta de boletos será este 25 y 26 de agosto en Ticketmaster para todos los tarjetahabientes de HSBC. La primera fecha será para clientes Premier y la segunda para el resto de sus cuentas bancarias. Las entradas se podrán pagar a 3 y 5 meses sin intereses.

Además del concierto en Guadalajara, fanáticos de la banda deberán estar a la espera de “House of Kong”, una experiencia inmersiva que celebra 25 años de Gorillaz y que se confirmó en octubre del año pasado llegará a México. Actualmente, la exposición se encuentra en Nueva York hasta el 28 de septiembre.