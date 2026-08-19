RM de BTS es suspendido de la lista “modelos masculinos a seguir” creada por The Pixel Project tras polémica con Chris Brown

RM de BTS The Pixel Project, organización global que lucha contra la violencia hacia la mujer, suspendió al líder de BTS de su lista de “modelos masculinos a seguir”.

La controversia que estalló tras la publicación de las fotografías de RM y J-Hope —miembros del grupo surcoreano internacionalmente reconocido, BTS— junto a Chris Brown y Usher la semana pasada, ha alcanzado un nuevo nivel de impacto al revelarse que Kim Namjoon (RM), líder de la agrupación, fue suspendido indefinidamente de la lista de “Modelos Masculinos A Seguir” en The Pixel Project, organización global que lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“The Pixel Project esperaba que RM emitiera una declaración o reconocimiento público sobre el concierto de Chris Brown antes de responder a esta controversia. Sin embargo, RM guarda silencio desde hace una semana, y ese silencio es ensordecedor”, señaló la organización mediante una declaración publicada este miércoles 19 de agosto en su página oficial.

The Pixel Project suspende a RM de su lista de modelos masculinos a seguir: “no podemos ni vamos a tolerar nada de esto”

La polémica de BTS incrementa a medida que los días continúan sin una postura oficial de los miembros involucrados, RM y J-Hope, quienes desde hace una semana han sido duramente señalados por su propia base de fans (ARMY) tras asistir al concierto de la gira conjunta entre Chris Brown y Usher, posando junto a ellos en fotografías que los artistas estadounidenses difundieron en sus redes sociales.

Debido a las controversias que envuelven tanto a Brown como Usher —serie de acusaciones por agresiones físicas a mujeres en el caso del primero y un vínculo cercano a Sean ‘Diddy’ Combs (quien presentó cargos de tráfico sexual) en el segundo—, ARMY se pronunció contra el acto de RM y J-Hope, catalogando la asistencia al concierto y la relación tras bambalinas como conductas típicas del “pacto patriarcal”, es decir, dar difusión, espacio e influencia a hombres que presentan historial de violencia de género, sin que éste sea un impedimento para seguir teniendo poder.

En consecuencia, The Pixel Project, organización sin fines de lucro enfocada en detener la violencia contra mujeres a través de la movilización de recursos, arte y redes sociales a nivel global, suspendió a RM de su lista de “Modelos Masculinos A Seguir” a la que fue añadido en 2024, después de que la organización considerara que el líder de BTS era una de las principales celebridades masculinas que aportaban a la causa al realizar acciones como:

Tomar medidas para abordar su propia misoginia internalizada.

Apoyar a las mujeres en las artes.

Denunciar la violencia contra las mujeres en la profundamente patriarcal Corea del Sur.

Sin embargo, su suspensión indefinida de la lista es consecuencia de la polémica con Brown y el silencio que ARMY ha obtenido a pesar de las constantes peticiones de una postura clara ante la situación. En palabras de la organización benéfica, este silencio por parte de RM y J-Hope ha permitido que el artista estadounidense lo interprete como una “muestra de apoyo”, lo que incluso tuvo por resultado que Brown arremetiera contra una fan que compartía su opinión del tema en TikTok.

“La intención no siempre coincide con el impacto”, señaló The Pixel Project al considerar que los miembros de BTS propablemente no pretendían que las fotografías fueran un respaldo público a un abusador o a la violencia contra las mujeres, no obstante, declaran que fue un acto que ha contribuido a perpetuar el sistema que normaliza consecuencias mínimas a los hombres con historial de violencia de género. “Esto a pesar de tener un fandom compuesto en al menos un 90 % por mujeres y niñas”, destacan.

¿Qué han dicho RM y J-Hope de BTS respecto a la polémica con Chris Brown?

Tras una semana de duras críticas, lideradas principalmente por su propio grupo de fans conocido como ARMY —quienes cuestionan actualmente los valores y principios que el grupo ha expuesto durante años en favor a los derechos humanos y de las mujeres—, J-Hope y RM mantienen el silencio. De la misma forma, la empresa HYBE tampoco ha realizado ningún comunicado oficial respecto a la controversia.

“Nunca hemos esperado que ningún modelo masculino (incluido RM) sea perfecto. Al fin y al cabo, todos somos humanos. Pero ser una persona decente también implica asumir la responsabilidad cuando nuestras decisiones perjudican a los demás”, detalló la organización que lucha contra la violencia hacia las mujeres, condenando el silencio que los artistas surcoreanos han mantenido.

En redes sociales, los seguidores y seguidoras de BTS continúan movilizándose con el hashtag ARMYs Against Abusers para obtener una respuesta que, cada día, parece menos probable de recibir por parte de los ídolos que han apoyado más de una década.