La canción secreta de Dolly Parton: ¿cuándo abrirá la cápsula del tiempo donde se encuentra resguardada ‘My Place in History’?

Canción secreta de Dolly Parton ‘My Place in History’ es una grabación inédita que resguarda la cápsula del tiempo en Dollywood.

El martes 25 de agosto de 2026 se dio a conocer que una de las leyendas más grandes de la música y filantropía, Dolly Parton, falleció a la edad de 80 años. Sin embargo, el talento de la llamada ‘Reina del Country’ no parte con ella, pues existe una canción secreta que Dolly resguardó en una cápsula del tiempo que se encuentra en Dollywood, famoso parque temático y atracciones fundado por la cantante.

La canción inédita lleva por nombre ‘My Place in History’ y, en palabras de Parton cuando reveló su existencia en 2022, “es una canción realmente buena” que esperaba pudiera acompañar a las nuevas generaciones, tal como su música ha trascendido entre décadas hasta la actualidad y prevalecerá como una de las compositoras más prolíficas de Estados Unidos en la historia de la música.

Cápsula del tiempo de Dolly Parton: ¿cuándo se liberará la canción secreta ‘My Place in History’?

En una entrevista realizada en el show de Kelly Clarkson en 2022 (The Kelly Clarkson Show), Dolly Parton reveló que había grabado una canción secreta para celebrar la inauguración del DreamMore Resort de Dollywood en 2015, titulada My Place in History.

Sin embargo, la canción permanece siendo un misterio, ya que se encuentra resguardada en una cápsula del tiempo junto con un reproductor de CD y uno de casetes, exhibida tras una vitrina de cristal y una cuerda en su hotel DreamMore Resort del parque temático.

“No tienes idea de lo mucho que eso me ha molestado. Tengo muchísimas ganas de desenterrarla y pensar: ‘Bueno, tengo que usar esa canción, porque, ya sabes, ¡es una canción buenísima!’”, compartió Parton en el programa, detallando que la cápsula del tiempo se abrirá al público hasta el año 2045, fecha en la se celebraría el centenario de la Reina del Country.

Desde entonces, la canción secreta de Parton se ha convertido en uno de los misterios más grandes de la música country, incluso para la misma Dolly, quien en algunas ocasiones expresó su deseo de revelarla al mundo junto a la preocupación de que el resguardo pudiera dañar la cinta antes del tiempo programado para su liberación.

“Estaré muerta y me habré ido... bueno, tal vez no, porque tendré 99 años. Ya me conoces, puede que todavía esté dando saltos por ahí”, dijo a Jimmy Fallon en The Tonight Show el mismo año que reveló la existencia de la melodía.

¿De qué murió Dolly Parton? La estrella del country había compartido sus complicaciones de salud

Parton compartió a los medios y su público seguidor que experimentó complicaciones de salud tras la pérdida de su esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025.

“Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba de Carl”, compartió Parton a la revista People, mientras que sus actualizaciones de salud a través de su cuenta de Instagram —medio por el que se comunicaba continuamente a sus seguidores y seguidoras—, detalló que padecía cálculos renales frecuentes, por lo que recibía tratamiento médico.

Sin embargo, la causa de su muerte a los 80 años fue una “breve batalla contra el cáncer”, según lo compartió su equipo a través de un comunicado a People.

“Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos”, detalló el equipo de la histórica compositora.