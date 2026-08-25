Rosalía en Lagunilla, torneo de farmear aura y con Mon Laferte en el escenario: así ha sido experiencia de la cantante española en CDMX

Rosalía La música española se encuentra en la Ciudad de México para su nueva gira. (@lookrosalia (X), @theclinic_cl (Instagram) y @inakicasas (Tik Tok))

¡Rosalía regresó a la Ciudad de México como parte de su nueva gira! La cantante española ha protagonizado momentos memorables en lo que va de su recorrido por la capital mexicana.

Rosalía en México: ¿Hasta cuándo estará la cantante en la CDMX?

La cantante española --responsable de éxitos como “Malamente”, “Bizcochito” y “La Perla”--se encuentra en el país como parte de su Lux Tour, en el cual busca promocionar su cuarto álbum de estudio lanzado el año pasado. La cantante ya había visitado la capital con anterioridad e incluso había ofrecido un concierto gratuito en el Zócalo de la ciudad en 2023.

Poco después de que el músico inglés Harry Styles nos diera situaciones icónicas durante su estadía en la capital mexicana, otro acto musical europeo con varios conciertos en México se pasea por la calles y está en el centro de momentos para recordar.

Rosalía en La Lagunilla... ¡horas antes de una balacera!

Rosalía visitó el mercado de La Lagunilla, donde fanáticos aprovecharon para acercarse a dar obsequios a la cantautora. El momento dejó a muchos fanáticos sorprendidos de la intrepidez de la cantante, puesto que el vecindario es conocido tanto por sus puestos de antigüedades como por su relativa inseguridad en ciertas zonas, al estar junto al barrio bravo de Tepito.

Horas después, se reportó una balacera en el área que dejó a un herido.

ROSALÍA fue vista hoy en La Lagunilla, CDMX, donde tuvo la oportunidad de conocer a dos de sus fans. Uno de ellos le obsequió una camiseta como detalle, que Rosi recibió con mucha ilusión y cariño. pic.twitter.com/Ou3ffEqmnL — ROSALÍA MÉXICO (@lookrosalia) August 23, 2026

Rosalía se une a las batallas de “farmeo de aura”

En el mismo día de su visita a La Lagunilla, a Rosalía se le captó asistiendo a un torneo de “farmear aura”, la nueva tendencia que consiste en demostrar tu confianza y estilo a través de un duelo donde los espectadores determinan por medio de aplausos quién es el concursante con más presencia.

Esto se confirma ya que la batalla organizada por el entrevistador Proyecto Escolar estaba convocada para el pasado domingo 23 de agosto de 2026 a las 15:00 horas en el Parque México de la Colonia Condesa. De igual manera, a la cantante se le ve utilizando el mismo atuendo que en la grabaciones de Lagunilla el domingo por la mañana.

Aunque no fue a participar, a Rosalía se quedó un rato observando el evento. No se sabe si los organizador obtuvieron una entrevista con la cantante con respecto al evento.

Cada vez salen más POV de Rosalía en el torneo de farmear aura😭 pic.twitter.com/ANs07iTcZs — Mari🪽🍒 (@wawiyurii) August 24, 2026

Mon Laferte se une a Rosalía como invitado sorpresa

En su concierto del lunes 24 de agosto, Rosalía tuvo como invitada especial a Mon Laferte, la amada cantante con nacionalidad chilena y mexicana. Mon Laferte participó en el confesionario que Rosalía ha convertido en parte de sus conciertos acorde a los temas espirituales del último álbum, el cual ya había hecho con Kenia Os en su primera fecha de la nueva gira.

La cantante con residencia en México habló sobre su experiencia con el amor y el desamor. “Si amar es pecado, me declaro culpable, soy pecadora”. Cuando la española le dijo que era un tragedia que tantas de las canciones de Mon Laferte estén dedicadas a hombres que no apreciaron su amor, la chilena y mexicana contestó “Qué chinguen a su madre”, generando una gran reacción del público.

¿Cuánto tiempo más estará Rosalía en la CDMX?

La cantante española aún cuenta con tres presentaciones más en el Palacio de los Deportes. Estas se llevarán a cabo el miércoles 26, viernes 28 y sábado 29 de agosto. Así que todavía existe la posibilidad de que Rosalía continúe siendo vista por la ciudad y nos ofrezca más sorpresas en el escenario.