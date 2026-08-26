Murió Tim Curry a los 80 años: el primer payaso Pennywise de la película “Eso”

Tim Curry El actor británico falleció en su residencia de Los Ángeles a los 80 años de edad. Forjó una trayectoria en cine y televisión de terror.

Este miércoles 26 de agosto se informó oficialmente de la muerte del actor Tim Curry, conocido popularmente por interpretar al payaso ‘Pennywise’ en película de “It”. De acuerdo con los primeros reportes, su fallecimiento ocurrió durante la noche de este martes 25 de agosto mientras se encontraba en su residencia de Los Ángeles, California.

¿De qué murió Tim Curry y qué se sabe de su fallecimiento?

De acuerdo con información de TMZ y otros medios especializados, el reporte policiaco señala que Curry, quien enfrentaba serios problemas de salud desde hace más de una década, falleció de forma natural. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó a Page Six que respondió a una llamada médica en su hogar de North Hollywood alrededor de las 22:42 horas locales y encontró a un hombre fallecido en el lugar.

En julio de 2012 Curry sufrió un grave accidente cerebrovascular que lo dejó en silla de ruedas y con parálisis parcial. Mantuvo su condición en privado durante casi un año. En su memoria Vagabond (2025) detalló la cirugía de emergencia en la que le retiraron parte del cráneo para salvarle la vida y su larga rehabilitación.

Hasta el final de sus días no recuperó la capacidad de caminar, aunque conservó su humor y continuó trabajando principalmente en doblaje y apariciones públicas selectas, incluida la celebración del 50 aniversario de Rocky Horror en 2025.

Tim Curry: el primer payaso Pennywise de la película “It” y una trayectoria marcada por el terror

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Debutó profesionalmente en 1968 en el West End londinense con Hair. Su gran salto llegó con The Rocky Horror Show en el escenario y, especialmente, con la adaptación cinematográfica de 1975, donde encarnó al seductor y extravagante científico travestido Dr. Frank-N-Furter junto a Susan Sarandon y Barry Bostwick.

Su legado trasciende el cine y el teatro: millones de fans de Rocky Horror aún se disfrazan, cantan “Sweet Transvestite” y “Time Warp”, y celebran la libertad y la irreverencia que su personaje representó.

Sin embargo, probablemente su papel más popular y recordado fue el del payaso Pennywise, al que interpretó en la adaptación cinematográfica de la novela “It”, escrita por Stephen King. La película de 1990, que originalmente fue una miniserie de televisión fue uno de los íconos de terror de su época, adaptando a uno de los personajes de la literatura de terror que mayor fascinación sigue causando a nivel mundial.