Calvin Harris, Sean Paul y Deorro llegan a CDMX durante la F1: fechas, lugar y boletos

Calvin Harris, Sean Paul y Deorro llegan a CDMX durante la F1: fechas, lugar y dónde comprar tus boletos

Si pensabas que el Gran Premio de México 2026 decidió subirle todavía más el nivel. Durante el fin de semana de la F1 en CDMX también habrá música electrónica y fiesta, con Calvin Harris, Sean Paul y Deorro como protagonistas.

Los tres artistas ofrecerán presentaciones especiales entre el 29 y el 31 de octubre, así que el último fin de semana de octubre pinta para ser uno de los más movidos del calendario de conciertos en la capital.

¿Cuándo serán los conciertos de Calvin Harris, Sean Paul y Deorro?

La programación contempla tres noches de música en la Ciudad de México.

El 29 de octubre será el turno de Sean Paul y Deorro, mientras que Calvin Harris tendrá una doble presentación los días 30 y 31 de octubre.

La combinación tiene bastante sentido para un fin de semana en el que la capital recibirá a miles de aficionados de la Fórmula 1.

¿Dónde serán los conciertos?

Los shows se realizarán en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), ubicado dentro del Bosque de Chapultepec.

La sede será, por tanto, otro de los puntos que habrá que considerar si estás planeando lanzarte a la F1 en México y quieres combinar las actividades del Gran Premio con alguno de estos conciertos.

Calvin Harris regresa a la CDMX

La presencia de Calvin Harris es uno de los grandes atractivos del anuncio. El DJ y productor escocés ya ha tenido vínculos sólidos con el público mexicano, pues en 2024 cerró el Tecate Emblema con un set que recorrió varios de sus éxitos y diferentes sonidos de la música electrónica.

Ahora volverá a la capital para presentarse durante dos noches consecutivas, justo cuando se dispute el Gran Premio de México.

Para quienes crecieron con canciones como “Summer”, “One Kiss” o “This Is What You Came For”, la oportunidad de verlo nuevamente en CDMX tiene suficientes argumentos para convertirse en uno de los shows más comentados de ese fin de semana.

¿Cuándo salen los boletos?

La venta de boletos para Calvin Harris, Sean Paul y Deorro en CDMX comenzará el 1 de septiembre de 2026 mediante preventa con registro previo.

Para los conciertos de Calvin Harris, la preventa arrancará a las 11:00 horas. En el caso de Sean Paul y Deorro, comenzará a las 13:00 horas.

La venta general está programada para el 8 de septiembre: Calvin Harris a las 12:00 horas, mientras que Sean Paul y Deorro iniciarán a las 14:00 horas.

Por ahora, los precios de las entradas no forman parte de la información anunciada, así que habrá que esperar los detalles de la venta.