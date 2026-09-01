Doble Vida lleva “El Último Concierto” de Soda Stereo a La Maraka en CDMX

Doble Vida llega este 5 de septiembre a La Maraka con el show "El último Concierto Tour" Foto: Especial

Para muchos, escuchar a Soda Stereo significa regresar a una época, recordar un concierto, una persona o incluso una etapa completa de la vida. Para Fran Agosto, vocalista y guitarrista de Doble Vida, la relación con la banda argentina va todavía más lejos: fue una de las razones que lo llevaron a querer dedicarse a la música.

Con esa conexión personal como punto de partida, Doble Vida regresará a México para presentar El Último Concierto Tour, un espectáculo inspirado en la histórica despedida de Soda Stereo de 1997 y que busca mantener vigente la obra de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

La agrupación se presentará el 5 de septiembre de 2026 en La Maraka, Ciudad de México, donde el acceso está programado a las 20:00 horas y el inicio del show a las 21:30 horas. El recinto señala que el evento es exclusivamente para mayores de edad.

Pero más que reproducir una lista de canciones, Doble Vida pretende construir una experiencia que permita al público regresar, aunque sea por unas horas, a una de las etapas más importantes del rock en español.

¿Por qué recrear El Último Concierto de Soda Stereo?

La elección del concepto tiene que ver con la importancia que aquella gira tiene dentro de la historia de Soda Stereo.

“Fue un show épico”, explica Fran Agosto al hablar de la despedida de 1997, una etapa que Doble Vida decidió utilizar como inspiración para construir su nuevo espectáculo.

El músico explica que el setlist parte precisamente de las canciones interpretadas durante aquel último tour, aunque Doble Vida decidió incorporar diferentes versiones para darle movimiento al concierto.

“No solo el último concierto, sino que hay un poco de cositas”, señala Agosto, al explicar que el espectáculo también incluirá distintas reinterpretaciones y canciones relacionadas con la carrera solista de Cerati.

La intención es evitar que el público simplemente escuche una reproducción de lo que ocurrió en 1997 y, en cambio, encuentre un recorrido por diferentes momentos de la trayectoria de Soda Stereo.

Un homenaje que también mira hacia Gustavo Cerati

Aunque El Último Concierto Tour toma como referencia la despedida de Soda Stereo, el espectáculo no se limita a aquella etapa.

Doble Vida también incorporará canciones de la carrera solista de Cerati, una decisión que permite ampliar el recorrido musical y mostrar diferentes facetas del artista.

Para Agosto, la vigencia de esa obra tiene mucho que ver con su capacidad para experimentar.

El músico destaca especialmente la última etapa de Soda Stereo y la carrera solista de Cerati, al considerar que fueron periodos en los que la música electrónica y otros recursos sonoros adquirieron un papel importante.

“Yo creo que los últimos discos de Soda, por ejemplo, Dynamo, era un disco muy avanzado, muy adelantado a su época”, explica.

En su opinión, esa mezcla de estilos ayuda a entender por qué las canciones continúan llegando a personas jóvenes que no vivieron la época original de Soda Stereo.

La respuesta puede estar precisamente en esa capacidad de experimentar.

Para Fran Agosto, la música de Soda Stereo y Cerati no está encerrada en una década específica. Su mezcla de rock, electrónica y elementos acústicos permite que continúe encontrando puntos de conexión con públicos diferentes.

“Creo que esa versatilidad que tenía Cerati... hace que siga vigente hasta el día de hoy”, afirma.

Ese fenómeno también puede observarse en México, donde las canciones de Soda Stereo continúan siendo conocidas por personas de distintas edades.

Para Doble Vida, mantener esa música en los escenarios también representa una manera de acercarla a quienes quizá nunca tuvieron la oportunidad de ver a Soda Stereo en vivo.

Un show más inmersivo

El concierto en La Maraka también tendrá un componente visual importante.

Agosto adelanta que la agrupación ha trabajado en nuevas visuales y elementos de vestuario para hacer que la presentación tenga una mayor conexión con el público.

La intención es que quienes asistan no permanezcan únicamente como espectadores.

“Queríamos hacer un show más inmersivo”, explica el músico.

Incluso existe la posibilidad de que haya alguna sorpresa o invitado especial, aunque la banda no quiso revelar todos los detalles antes de la presentación.

La idea, en palabras de Agosto, es que músicos y público puedan sentirse parte de una misma experiencia, algo que tiene especial sentido para una banda que se define también como fan de Soda Stereo.

“Soda me cambió la vida”

Quizá la parte más personal de la conversación aparece cuando Fran Agosto recuerda el primer concierto de Soda Stereo que presenció.

Tenía ocho años y vivía en un pequeño pueblo del sur de Argentina, en la Patagonia. La llegada de Soda Stereo a su ciudad fue una experiencia que, según recuerda, le cambió la manera de entender la música.

Aquel concierto se convirtió en su primer contacto con el rock en vivo y tuvo un impacto inmediato.

“Soda me cambió la vida”, cuenta Agosto.

Después de aquella experiencia quiso aprender distintos instrumentos y dedicarse a la música. Décadas más tarde, terminó formando parte de un proyecto dedicado precisamente a mantener viva la obra de la banda que despertó aquella vocación.

Por eso, para él, interpretar estas canciones tiene un significado que va mucho más allá de tocar un repertorio conocido.

“Me gusta esto de rendir homenaje a la gente que marcó mi vida”, explica.

Doble Vida sabe que buena parte del público llegará al concierto con sus propias historias relacionadas con Soda Stereo.

Durante sus presentaciones, los músicos han escuchado relatos de personas que vieron a la banda argentina en diferentes momentos de su trayectoria o que vinculan determinadas canciones con acontecimientos personales.

Por eso, el objetivo de El Último Concierto Tour no es únicamente reproducir canciones, sino provocar recuerdos.

“Nuestra idea siempre es hacerlo con el mayor respeto posible y la mayor calidad posible porque las canciones se lo merecen”, afirma Agosto.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Doble Vida?

La presentación del 5 de septiembre en La Maraka será, entonces, una oportunidad para que distintas generaciones se encuentren alrededor de la música de Soda Stereo y Gustavo Cerati.

El recinto confirma que Doble Vida llegará a la Ciudad de México con El Último Concierto Tour, con acceso desde las 20:00 horas y show a las 21:30 horas.

Para quienes vivieron la época de Soda Stereo, puede ser una noche de nostalgia. Para quienes descubrieron sus canciones muchos años después, una oportunidad de entender por qué su música continúa vigente.

Y para Fran Agosto, probablemente sea también una forma de cerrar un círculo que comenzó cuando tenía ocho años, en un pequeño pueblo de la Patagonia, frente al escenario donde una banda llamada Soda Stereo le mostró que quería dedicar su vida a la música.