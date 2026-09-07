Adria Arjona ¿Adria Arjona será la próxima Mujer Maravilla? La actriz lo niega en medio de los rumores crecientes (Instagram: @adriaarjona / @dccomics)

Los rumores dentro del Universo Cinematográfico de DC (DCU) se intensifican cada vez más. En días recientes, la actriz de 34 años, Adria Arjona, se ha posicionado en el centro de las especulaciones de los fanáticos en internet como uno de los nombres más fuertes para convertirse en la nueva Mujer Maraviila dentro del reinicio de la franquicia.

¿Adria Arjona interpretará a Wonder Woman?

Ante el misterio que rodea a la selección de la superheroína, los seguidores comenzaron a especular durante la promoción de la película de acción Onslaught. En un video publicado por la revista Women’s Health, Arjona detalló la rigurosa rutina de ejercicios a la que se somete, un nivel de entrenamiento sumamente exigente que muchos asociaron de inmediato con la preparación de una amazona.

Durante la entrevista, la actriz destacó que el boxeo le ha brindado un nivel elevado de confianza y precisión al golpear.

Además, comparó la agilidad requerida para memorizar cada combinación de golpes con la retención de diálogos en un guion, asegurando sentirse más fuerte que nunca.

¿Qué se sabe sobre la nueva Wonder Woman y el papel de Adria Arjona?

Inicialmente, el estudio sugería que Arjona interpretaría a Máxima, la reina alienígena que figura como el interés amoroso de Superman, en Man of Tomorrow, la secuela que está programada para estrenarse el 9 de julio de 2027.

Sin embargo, tras viralizarse el video de su entrenamiento, los fanáticos especularon que el rol de Máxima podría ser una señuelo para ocultar su interpretación como la guerrera de las Amazonas.

Aunque la actriz explicó que su acondicionamiento físico corresponde a su preparación para Man of Tomorrow, aunque no ha especificado de forma oficial qué personaje interpretará.

Por su parte, la actriz negó haber interpretado el papel de la amazona e incluso bromeó al respecto, prometiendo donar 500 dólares a una organización de caridad en caso de llegar a interpretar a la Mujer Maravilla.