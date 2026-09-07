¿Ya eligieron actor para James Bond? Gary Oldman “cruza los dedos” por Jack Lowden entre los finalistas del nuevo 007

Oldman apoya a Jack Lowden como el nuevo 007 De acuerdo con Gary Oldman, el nuevo James Bond ya ha sido elegido entre los finalistas al papel.

El reconocido actor británico, Gary Oldman, reveló en entrevista con el programa canadiense The Morning Show que el actor para interpretar a James Bond en la película pronto a desarrollarse ya ha sido elegido, expresando también su deseo de que Jack Lowden sea el nombre revelado próximamente, ya que el actor se encontraba entre los finalistas del icónico espía 007.

Oldman y Lowden han compartido el protagonismo en la serie de espionaje y comedia negra Slow Horses desde 2022, por lo que el galardonado actor afirmó que “cruza los dedos” por su compañero.

“Ya tomaron su decisión”: Gary Oldman afirma que el nuevo James Bond ha sido elegido

En el verano del año presente, Deadline informó que las audiones para James Bond se llevarían a cabo durante agosto, después de que la productora y productor, Amy Pascal y David Heyman, así como el director Denis Villeneuve, informaran a los actores preseleccionados de dicha fase.

Ahora, a inicios de septiembre, Gary Oldman declaró en el programa canadiense The Morning Show que el rostro del nuevo James Bond ya ha sido seleccionado, sin embargo, no especificó si esta información se trataba de una corazonada o si sus conexiones en la industria le han proporcionado el dato en exclusiva.

“Pronto lo sabremos, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado", comentó el actor ganador al Oscar, revelando también que Jack Lowden, su coprotagonista en el serie Slow Horses, era uno de los nombres rumorados en la lista de finalistas para tomar la responsabilidad del nuevo 007 en la pantalla grande.

A esto, Oldman agregó: “Cruzo los dedos por Jack”, mostrando su apoyo al actor escocés de 36 años, quien ya ha consolidado una trayectoria prestigiosa que abarca el teatro, cine y televisión, destacando por títulos como Dunkerque, Calibre, Slow Horses y su próximo proyecto en Netflix, Orgullo y Prejuicio.

¿Quiénes son los actores en la lista de finalistas para interpretar a James Bond?

El proceso de selección del actor que se convertirá en el sucesor de Daniel Craig para interpretar al icónico 007, se ha mantenido bajo estricto secreto durante su desarrollo, apenas dándose a conocer algunos nombres que parecen encajar con la idea de Bond que Amazon MGM Studios desea proyectar en la próxima película.

Algunos de estos nombres, son:

Harris Dickinson.

Callum Turner.

Jacob Elordi.

Señalado como rumor por parte de Oldman, Jack Lowden se une a la lista de los finalistas, cuyo nombre podría ser revelado próximamente.

Por su parte, la aclamada actriz y productora Saoirse Ronan —esposa de Lowden— ha pronunciado su interés de unirse como villana en la franquicia del espía más famoso del mundo, afirmando que “hay algo interesante” en una enemiga joven que pueda “canalizar toda esa ira reprimida hacia algún lugar”.

Al igual que el proceso de casting para 007, la trama de la próxima película mantiene su estatus de desconocida, no obstante, la producción genera grandes expectativas entre el público fanático del popular espía, ya que el proyecto tendrá Denis Villeneuve como director, mientras que Steven Knight —aclamado por la serie Peaky Blinders—, fungirá como el guionista del filme.