¡Reprograman concierto de Ed Sheeran en CDMX! ¿Cuál será la nueva fecha y por qué lo cambiaron?

Concierto Ed Sheeran en CDMX Los boletos adquiridos funcionarán para la nueva fecha anunciada del show del cantante británico.

Si eres una delas personas que tenía planeado asistir al concierto de Ed Sheeran este mes de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, debes saber que el show ha sido reprogramado. El sitio oficial de Music Vibe MX confirmó este lunes 7 de septiembre que habrá modificaciones en la fecha del evento.

¿Cuándo fue reprogramado el concierto de Ed Sheeran en CDMX?

De acuerdo con información oficial de Music Vibe y de la boletera Fun Ticket, el concierto se realizará un día antes de la fecha anunciada originalmente, es decir, pasó del sábado 12 al viernes 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes (también conocido como Estadio Azul o Estadio Azulcrema en eventos deportivos).

INFORMACION IMPORTANTE 🚨 pic.twitter.com/AH1o4DbIwg — Music vibe mx (@Musicvibe_mx) September 7, 2026

Las entradas ya adquiridas no tendrán ningún cambio, por lo que podrás ingresar ese día al concierto sin necesidad de hacer ningún trámite o movimiento adicional. También, se respetará la sección adquirida al momento de la compra. Sin embargo, si deseas un reembolso, deberás enviar un correo a atc@funticket.mx para solicitar la devolución íntega de tu dinero.

¿Por qué se cambió de fecha el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes?

En el comunicado, Music Vibe señala que la reprogramación de este evento se hizo luego de evaluar las condiciones de movilidad previstas en la capital del país para el sábado 12 de diciembre, razón principal para hacer el cambio de fecha.

Aunque no lo dice explícitamente, se refiere a la peregrinación que se realiza anualmente por parte de peregrinas y peregrinos con devoción a la Virgen de Guadalupe. Millones de personas creyentes se dan cita ese día en la Basílica para celebrar a esta figura religiosa, por lo que las calles de la capital del país tienen cierres viales y la movilidad puede llehar a complicars