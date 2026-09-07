The Warning en el Estadio GNP Seguros: fechas de preventas y precios oficiales para sus conciertos en CDMX

The Warning La banda mexicana se estará presentando en el GNP Seguros de la CDMX en febrero de 2027 por primera vez en su historia.

La banda de rock regiomontana que anunció recientemente que se estará presentando por primera vez en el Estadio GNP Seguros, uno de los principales escenarios de la capital de nuestro país para conciertos masivos y donde algunos de los artistas y agrupaciones más populares se han presentado. Ahora, se acaba de confirmar cuál será el precio de las entradas y a partir de qué fechas estarán disponibles tanto en diferentes fases de preventas como en venta general. Esto es lo que tienes que saber.

Boletos para The Warning: ¿Cuánto costarán las entradas para el concierto en el GNP Seguros?

Por medio de sus redes sociales oficiales, OCESA confirmó el costo que tendrán las entradas por sección en el recinto para poder disfrutar de lo que será la primera presentación de la banda en el Estadio GNP Seguros. La división cuenta con una distribución tradicional que cuenta con una zona General A y B para quienes quieran disfrutar el show estando de pie, mientras que las zonas numerales permanecen igual que siempre.

Las entradas tendrán costos que van desde los 806 pesos (sin cargos por servicio) hasta los 10,452 divididos de la siguiente manera;

General B; 1,054 pesos

General A: 1,711 pesos

Zona GNP: 2,455 - 3,075 pesos

Verde B: 1,959 - 2,579 pesos

Verde C 1,215 - 1,835 pesos

Zona Coca-Cola: 1,587 - 2,207 pesos

Naranja C: 806 - 1,426 pesos

PCD: 1,054 pesos

Paquetes VIP: 5,932 - 10,452 pesos

*Estos precios todavía no incluyen cargos por servicio que se aplican al momento de realizar la compra.

Boletos para The Warning en el GNP Seguros Mapa oficial y rango de precios del concierto de The Warning en el Estadio GNP Seguros para el viernes 5 de febrero.

Para poder comprar las entradas, deberás ingresar al sitio oficial de Ticketmaster México para buscar adquirir tus boletos del Everything’s Falling Wolrd Tour, donde el viernes 5 de febrero es la única fecha anunciada hasta el momento por la banda.

¿Cuándo y a qué hora se podrán comprar los boletos para The Warning en el GNP Seguros?

Las entradas estarán saliendo a la venta de forma escalonada para clientes con diferentes beneficios, así como quienes tienen un registro en el club de fans de The Warning hasta llegar a la venta general de la siguiente manera:

Venta HSBC (Tarjetas Premier) : miércoles 9 de septiembre (11:00 horas)

Venta HSBC (tarjetas regulares): jueves 10 de septiembre (11:00 horas)

Venta a Club de Fans: jueves 10 de septiembre (11:00 horas)

Venta General: viernes 11 de septiembre (11:00 horas)

Además de su primera presentación en el GNP Seguros, The Warning también confirmó recientemente que protagonizarán un espectáculo de medio tiempo en la cancha del Estadio Azteca durante el partido internacional de la NFL entre los San Francisco 49’ers y los Minnesota Vikings.