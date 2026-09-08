‘Star Wars: Una Nueva Esperanza’ tendrá reestreno en IMAX para el 2027: ¿en qué cines de México podría proyectarse?

Reestreno de Una Nueva Esperanza El icónico filme elebrará su 50 Aniversario en 2027 y compartirá dicho año con ‘Starfighter’, la nueva película de la franquicia. (Lucasfilm)

Pocas franquicias cinematográficas pueden presumir del alcance que Star Wars ha tenido desde el estreno de su primera película en 1977, Star Wars: A New Hope, filme que pasó a la historia como uno de los proyectos fundamentales que revolucionaron la forma de hacer ciencia ficción en la pantalla grande al elevar las expectativas de los efectos especiales y el diseño de sonido de las grandes producciones, además de presentar un nuevo estilo narrativo al expandir conflictos políticos a la fantasía de una galaxia lejana.

Debido al alcance de su popularidad e impacto en la cultura, el 50 aniversario del icónico Episodio IV de la franquicia no podía pasar desapercibido para Disney o su público fanático, por lo que la empresa a cargo confirmó el reestreno de Una Nueva Esperanza en formato IMAX 70 mm, compartiendo los telones de la pantalla grande con el nuevo proyecto de este popular universo: Starfighter, película protagonizada por Ryan Gosling.

‘Una Nueva Esperanza’ volverá a los cines en 2027: ¿cuándo es su reestreno en IMAX?

George Lucas revolucionó el cine de ciencia ficción en el año 1977, dando nacimiento no sólo a una trilogía que pasaría a la historia como filmes de culto, sino a la expansión de un universo tan infinito como la galaxia en su historia, convirtiéndose en la franquicia más exitosa del cine y que mantiene su presencia en la modernidad tras casi cincuenta años del estreno de su primera entrega.

El impacto global que tuvo A New Hope en la historia del cine y la cultura popular, la ha llevado a recibir el prestigioso tratamiento del reestreno en IMAX, dejando en claro que Lucasfilm y Disney no planean que las cinco décadas de historia tengan una celebración a medias.

De acuerdo con la programación oficial, la versión remasterizada del filme tendrá su relanzamiento a partir del 19 de febrero de 2027, exactamente el día que celebrará 50 años desde su estreno original, y se mantendrá en salas selectas IMAX de 70 mm por un tiempo limitado.

Este ambicioso formato de proyección incrementó su demanda este año gracias a “La Odisea”, épico éxito de taquilla veraniego dirigido por Christopher Nolan.

Dado que sólo existe un número reducido de salas IMAX en el mundo, la proyección de Una Nueva Esperanza por su 50 Aniversario en la Ciudad de México podría llegar únicamente a ocho establecimientos de cine que cuentan con dicha tecnología; éstos son:

Cinépolis Fórum Buenavista.

Cinépolis Universidad.

Cinépolis Perisur.

Cinemex Antara Platino.

Cinemex Santa Fe.

Cinemex Parque Delta.

Cinemex Parque Tezontle.

Cinemex Encuentro Oceanía.

Hasta el momento, se desconoce si la icónica película se reestrenará en salas tradicionales.

‘Starfighter’: todos los detalles sobre la nueva película de Star Wars que protagonizará Ryan Gosling

A New Hope no será el único proyecto que la franquicia pretende lanzar en el 2027 para dominar la taquilla de la primavera siguiente, ya que la productora también planea el estreno de ‘Starfighter’ para el 28 de mayo, el nuevo filme de la franquicia que tendrá a Ryan Gosling como protagonista.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

El reparto oficial de esta nueva aventura de la Guerra de las Estrellas también incluirá rostros internacionalmente reconocidos como Mia Goth (Pearl, La Odisea), Aaron Pierre (Lanterns, Mufasa), Matt Smith (Doctor Who, The Crown) y la aclamada Amy Adams (Arrival, Nocturnal Animals), mientras que la dirección será responsabilidad de Shawn Levy, cineasta que ha destacado en grandes franquicias al dirigir proyectos como Deadpool & Wolverine o la popular trilogía Una Noche en el Museo.

Starfighter contará con un guión escrito por Jonathan Tropper, una de las plumas detrás de The Adam Project, y la producción de Levy y Kathleen Kennedy, además de sumar a Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen como productores ejecutivos.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se tratará de nueva aventura independiente que seguirá la historia de Kade Auberon (Gosling), un rebelde cínico que deberá enfrentarse a su misterioso pasado; en su viaje, Auberon se verá inmerso en una “peligrosa aventura a través de la galaxia que lo pone en rumbo de colisión con el destino”.